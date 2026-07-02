Ankara, 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek kritik NATO Zirvesi’ne ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, kentte alınacak geniş güvenlik önlemleri ve kısıtlamalar öncesi başkentliler şehirden ayrılmak için harekete geçti. Yasaklar ve kapanmalar başlamadan önce seyahat etmek isteyen vatandaşlar Yüksek Hızlı Tren (YHT) istasyonlarına akın etti. Ancak yoğun talep nedeniyle hafta sonundaki tüm seferlerin dolduğu öğrenildi.

BİLETLER TÜKENDİ

Edinilen bilgilere göre, YHT’nin Ankara-İstanbul hattındaki 3 Temmuz Cuma, 4 Temmuz Cumartesi ve 5 Temmuz Pazar günlerine ait tüm seferlerinde doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı. Zirve öncesi şehirden çıkmak isteyip de bilet bulamayan yüzlerce vatandaş, alternatif çözümler aramaya başladı.

Vatandaşlar TCDD’yi Mesaj Yağmuruna Tuttu

Mağduriyet yaşayan ve seyahat planlarını ertelemek istemeyen vatandaşlar, TCDD Taşımacılık’a ek sefer konulması yönünde çağrıda bulunuyor. Sosyal medya platformları üzerinden seslerini duyurmaya çalışan başkentliler, aynı zamanda YHT Çözüm Merkezleri'ni telefon ve e-posta yağmuruna tutarak ek tren talebinde bulunuyor.

SEFERLER ARTABİLİR

Yolculardan gelen yoğun baskı üzerine TCDD yetkililerinden ilk açıklama geldi. Başvuru yapan vatandaşlara gönderilen yanıtta, yolcu sirkülasyonunun günlük olarak takip edildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Genel yolcu sirkülasyonu ve trenlerin doluluk oranları tarafımızca günlük olarak takip edilmekte ve filo imkanları ölçüsünde yolcu taleplerinin karşılanmasına çalışılmaktadır. YHT sefer saatleri ve hangi setin kullanılacağı belirlenirken tren trafik koşulları, ticari esaslar, araç filo büyüklüğü, araç döngüsü gibi çok sayıda kriter bir arada değerlendirilmektedir. İleride yapılacak düzenlemelerde talebiniz değerlendirilecektir."

TCDD'nin mevcut araç filosu ve trafik koşullarını öne sürerek yeşil ışık yakmadığı ek seferler için vatandaşların bekleyişi sürüyor. Hafta sonu öncesinde yoğunluğu hafifletecek geçici bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.