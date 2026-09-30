Brüksel’de Euronews tarafından düzenlenen Savunma ve Uzay Zirvesi’nde konuşan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya-Ukrayna Savaşı, İran’a yönelik ABD saldırıları ve Avrupa’nın savunma kapasitesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'SAVAŞI SONA ERDİRİN'

Rusya’nın NATO’ya gönderdiği mektubun içeriğini açıklayamayacağını belirten Rutte, mektuptaki mesajların basına yansıdığını ifade etti. Rutte, NATO’nun bir savunma ittifakı olduğuna vurgu yaparak Rusya’ya yönelik mesajlarını şöyle aktardı:

"Temel olarak şunu söyledik: Bakın, biz savunma ittifakıyız. Nükleer tehdide son verin. Bu kesinlikle yersiz ve faydalı değil. Özellikle de Ukrayna’daki savaşı sona erdirin."

‘YAKIN VADELİ BİR TEHDİT SÖZ KONUSU DEĞİL’

Rusya’nın NATO topraklarına karşı şu aşamada askeri yığınak yaptığına ilişkin bir verinin bulunmadığını belirten Rutte, ittifak ülkelerine yönelik yakın vadeli bir tehdit görmediğini söyledi.

Rutte, buna rağmen böyle bir tehdidin ortaya çıkması durumunda NATO’nun karşılık verebilecek durumda olduğunu ifade ederek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:

"Putin, NATO’yu asla yenemeyeceğini biliyor. Dolayısıyla o kadar ciddiye almıyorum."

Baltık ülkelerine yönelik nükleer silah kullanılması ihtimalinin bulunmadığını da dile getiren Rutte, NATO’nun Rusya karşısındaki gücüne ilişkin şöyle konuştu:

"NATO, Rusya’dan çok daha güçlü. Bizi yenmelerinin bir yolu yok. Hem hibrit tehditler hem de ortaya çıkabilecek diğer her türlü durum açısından mükemmel durumdayız."

RUTTE’DEN UKRAYNA’YA DESTEK MESAJI

Rutte, Ukrayna’ya verilen desteğin devam etmesi gerektiğini vurguladı. NATO’nun savunma yatırımlarını sürdürmesinin önemine dikkat çeken Rutte, şu ifadeleri kullandı:

"Sakin olun, biz daha güçlüyüz. Yolumuza devam edelim, yatırım yapmaya devam edelim ve her şeyden önemlisi, Ukrayna’nın mücadeleye devam edebilmek için ihtiyaç duyduğu şeylere sahip olduğundan emin olalım."

Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sona erdirilmesi konusunda ABD Başkanı Donald Trump’ın rolüne de değinen Rutte, Putin ile yaşanan çıkmazın şimdiye kadar Trump tarafından kırılabildiğini savundu. Rutte ayrıca Putin’in barış konusunda istekli olmadığını ileri sürdü.

'İTTİFAK AÇISINDAN BİR SORUN OLUŞTURMUYOR'

Rutte, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmesinde ise Washington’ın İran’ın tehdit oluşturduğu belirtilen kapasitesini zayıflatmasının önemli olduğunu söyledi.

ABD Başkanı’nın bu yöndeki müdahalesinin gerekli olduğunu savunan Rutte, şu ifadeleri kullandı:

"Amerikan Başkanı'nın bu tehdidi ortadan kaldırması, bu kapasiteyi zayıflatması kritik önem taşıyor. Elbette bunun bazı olumsuz tarafları da var. Bu açık. Ancak ben burada olumlu taraflarına bakıyorum."

Avrupa’nın kendi savunma kapasitesini geliştirmesi gerektiğini belirten Rutte, İran konusunda ABD’nin harekete geçmesini desteklediğini ifade etti:

"Ben, Amerikalıların İran'a karşı harekete geçmesinin kesinlikle gerekli olduğuna inanıyorum."

Rutte, NATO üyesi ülkelerin İran konusunda aynı görüşte olmayabileceğini, ancak bunun ittifak açısından bir sorun oluşturmadığını söyledi.

‘İTTİFAK GENELİNDE ATMOSFER HARİKA’

NATO içerisindeki mevcut atmosferi olumlu olarak değerlendiren Rutte, Avrupa ülkelerinin savunma sorumluluğunu daha fazla üstlenmeye başladığını belirtti.

Rutte, NATO’nun savunma harcamalarına ilişkin Trump’ın tutumunu da şu sözlerle aktardı:

"Çünkü artık kendi savunmasının sorumluluğunu üstlenen bir Avrupa var. Başkan Trump, NATO’yu seviyor. Sadece bir unsurdan nefret ediyordu, o da yeterince harcama yapmıyor olmamızdı."

Avrupa’daki savunma sanayisinin üretim kapasitesinin artırılması gerektiğini belirten Rutte, mevcut altyapının yeterli seviyede olmadığını ve çok sayıda fabrikanın tam kapasiteyle çalışmadığını söyledi.

ABD’nin de savunma sanayisindeki üretimini artırması gerektiğini ifade eden Rutte, silah ve savunma ekipmanlarının ABD’den mi yoksa Avrupa’dan mı alınacağı tartışmasının ikinci planda olduğunu belirtti.

Rutte’ye göre asıl önemli konu satın alma kapasitesinin artırılması. NATO Genel Sekreteri, bunun sağlanması için açık ve bağımsız serbest piyasaların en uygun seçenek olduğunu kaydetti.