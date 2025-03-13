NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, bugün Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelerek Euronews'e konuşan yetkililere göre, ABD müttefiklerinden savunma harcamalarını artırmalarını ve ABD’ye bağımlılığı azaltmalarını talep edecek.

Trump, uzun süredir NATO üyelerinin savunma harcamalarını artırmasını isterken, gayri safi yurt içi hasılalarının en az yüzde 2’sini savunmaya ayırmayan ülkeler için ABD desteğini çekebileceğini vurguluyordu. Rutte, bu çağrıyla ABD'nin NATO ittifakında kalmasını amaçlıyor.

İsmini vermek istemeyen bir Beyaz Saray yetkilisi, "Rutte, ABD’nin NATO’dan ayrılmasını önlemeye odaklanmış durumda. Ancak bunu yaparken doğrudan çatışmacı bir üslup sergilemeyecek" dedi.

PARAYI VERMEYENE, KORUMA YOK

ABD’nin NATO’daki öncelikleri arasında Ukrayna’dan ziyade genel savunma yükünün paylaşımı yer alıyor. Beyaz Saray yetkili, "NATO’yu Ukrayna’dan ayırmalıyız. ABD bugüne kadar Ukrayna'daki savaşa çok fazla dahil oldu ama şu an NATO, Ukrayna’dan daha büyük bir mesele" açıklamasını yaptı.

Trump’ın bugün bu mesajı tekrar güçlü bir şekilde vurgulaması bekleniyor. ABD’li yetkili, "NATO Antlaşması’nın 3. Maddesi üzerinde duracağız. Müttefiklerin kendi savunmalarını sağlayabilmeleri ve ittifakın ortak savunmasına katkıda bulunmaları gerekiyor" dedi.

ABD'li yetkili, Avrupa’nın savunma sorumluluğunu daha fazla üstlenmesi gerektiğini belirtti. Trump, "ABD, NATO içinde kalmaya devam edecek ama adil davranırlarsa ve faturalarını öderlerse" diyerek ABD’nin pozisyonunu netleştirdi.

Trump, NATO üyelerinin savunma harcamalarını artırmamaları durumunda ABD’nin askeri destek vermeyeceğini bir kez daha yineledi.

Trump, "Bana ‘Eğer ödeme yapmazsak bize yardım edecek misin?’ diye sordular. Ben de ‘Hayır, ödeme yapmazsanız borçlu sayılırsınız’ dedim" diyerek, NATO’ya katkı sağlamayan ülkelere destek vermeyeceğini belirtti.

YÜZDE 2 YETERLİ DEĞİL

Rutte’nin Ukrayna konusunda çok ısrarcı bir müzakere yürütmeyeceği tahmin ediliyor. Bir ABD yetkilisi, "Rutte Ukrayna’ya çok fazla girmeyecektir. O, NATO’nun başındaki isim ve NATO, Ukrayna’dan önce de vardı" dedi.

Rutte, Trump’ı ABD’nin NATO’da kalmasının uzun vadede ülkenin çıkarlarına uygun olduğuna ikna etmeye odaklanacak. ABD’nin Hint-Pasifik bölgesine yönelik güvenlik stratejisine daha fazla ağırlık vermesi, Avrupa’nın savunma konusunda daha fazla sorumluluk almasını gerektiriyor.

NATO üyeleri, GSYİH’lerinin yüzde 2’sini savunmaya ayırmak zorunda olsa da İspanya, Belçika, İtalya ve Lüksemburg gibi sekiz ülke bu seviyeye ulaşamadı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, NATO müttefiklerinin harcamalarını önümüzdeki yıllarda yüzde 5’e çıkarması gerektiğini söyledi.

Beyaz Saray yetkilileri, "Rutte, diğer tüm liderlerden önce savunma harcamalarının yüzde 5’e çıkması çağrısını yaptı" diyerek NATO Genel Sekreteri’nin bu konuda ABD ile paralel bir tutum sergilediğini vurguladı.