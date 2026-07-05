Ankara'da 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi hazırlıkları sürüyor. Zirve kapsamında görev yapan emniyet personelinin dağıtılan kumanyadan zehirlendiği iddia edildi. Sosyal medyadaki iddialara ilişkin Ankara Valiliği'nden açıklama geldi. Valilikten yapılan açıklama şöyle: "Bazı sosyal medya hesaplarında, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında görev yapan personelimize dağıtılan kumanyalara ilişkin yer alan paylaşımlar üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 05.07.2026 tarihinde görevli personelimize dağıtılan kumanyaların tüketilmesinin ardından rahatsızlık hissi bildiren 4 personel, tedbir amacıyla hastaneye sevk edilmiştir. Yapılan muayene, tetkik ve kan tahlilleri sonucunda personelimizde gıda kaynaklı zehirlenme bulgusuna rastlanmamış; genel sağlık durumlarının iyi olduğu tespit edilmiştir. Personele dağıtılan kumanyaların gıda güvenliği ve hijyen denetimleri, hazırlanma sürecinden itibaren Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ankara İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda titizlikle yürütülmektedir."

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.