Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyonel Komutanlığı tarafından X platformunda yapılan açıklamada, çarşamba günü Rusya'ya ait bir askeri helikopterin Polonya'nın egemen hava sahasını ihlal ettiği bildirildi.

Rusya'nın eksklav bölgesi Kaliningrad'dan gerçekleşen olayda, Mi-8 tipi helikopterin Polonya hava sahasında 42 saniye kaldığı ve yaklaşık 300 metre (328 yarda) derinliğe kadar girdiği belirtildi.

Ağır şekilde tahkim edilmiş 130 millik sınırı paylaşan Polonya ile Kaliningrad hattında, Ukrayna savaşının başlamasından bu yana gerilimlerin tırmandığı kaydediliyor.

İhlalin ardından Polonya veya NATO savaş uçakları derhal harekete geçirilerek havalandırıldı, karadaki kuvvetler ve unsurlar ise hazırda bekletildi.

Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyonel Komutanlığı açıklamasında, "Savaş uçakları havalandırıldı, karadaki kuvvetler ve unsurlar hazırda bekletildi. Olayın niteliği, Rusya'nın hava savunmamızın hazırlık durumunu bir kez daha test ettiğini göstermektedir." ifadelerine yer verildi.

Polonya ordusu, olayın kasıtlı olduğunu ve Moskova'nın Batı'nın hazırlık ile kararlılığını test etme arayışının bir parçası olarak gerçekleştiğini vurguladı.

KREMLİN'DEN TEHDİTKAR AÇIKLAMALAR

Kremlin olayla ilgili hemen bir açıklamada bulunmadı. Ancak Moskova yönetimi, Ukrayna'daki "özel askeri operasyonu" Avrupa'ya genişletme gibi bir niyetinin bulunduğuna dair iddiaları daha önce defalarca reddetmişti.

Polonya ve diğer Avrupalı NATO üyeleri son dönemde Rusya'nın, Ukrayna'ya verilen desteğe olan bağlılığı test etmek amacıyla saldırılar hazırlığında olabileceğini öne sürerken, Moskova bu iddiaları yalanlıyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise bu ayın başlarında yaptığı uyarıda, "Eğer Avrupa Rusya'ya saldırırsa, bu [Ukrayna'dakinden] tamamen farklı bir savaş olacaktır ve çok kısa sürecektir." ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, Rusya'nın gerekmesi halinde stratejik güçlerle kendini savunmaya hazır olduğuna dair örtülü bir nükleer çatışma uyarısı olarak değerlendirildi.

Bu ay içerisinde NATO üyesi Doğu Avrupa ülkelerinin sınırları boyunca çoğunlukla insansız hava araçlarının odak noktasında olduğu birkaç ihlal olayı daha meydana geldi.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Rusya'nın Polonya ve NATO'nun doğu kanadındaki diğer ülkelere yönelik İHA ve füze saldırıları planladığını öne sürdü.

Tusk, sadece birkaç gün önce yaptığı açıklamada, "Son haftalarda Avrupalılara yönelik Rus hibrit tehdidi... yoğunlaştı." değerlendirmesinde bulundu.