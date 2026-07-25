Belçika makamları, NATO)askeri karargahında stajyer olarak görev yapan bir Çin asıllı bir Kanada vatandaşının casusluk şüphesiyle tutukladı.

Belçika Federal Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, cuma günü tutuklanan kadının "üçüncü bir ülke adına casusluk yapmak ve bir suç örgütüne üye olmakla" yargılanacak.

Söz konusu stajyerin ilk olarak Belçika'nın Mons kenti yakınlarında bulunan Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı (SHAPE) güvenlik birimleri tarafından tespit edildiği kaydedildi.

Durumun Belçika istihbaratına iletilmesinin ardından polis ekipleri tarafından resmi bir soruşturma başlatıldı.

EVİ, İŞ YERİ BASILDI

Yürütülen soruşturma kapsamında perşembe günü şüphelinin evinde ve iş yerinde aramalar gerçekleştirildi.

Arama işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli hakkında cuma günü tutuklama kararı verilirken, savcılık konuya ilişkin daha fazla açıklama yapılmayacağını bildirdi.

Gelişmelerin ardından Kanada Dışişleri Bakanlığı ve Kanada'nın Brüksel Büyükelçiliği yetkilileri konuyla ilgili yapılan yorum taleplerine yanıt vermedi.

SHAPE Sözcüsü Albay Martin O'Donnell ise yaptığı açıklamada, NATO'nun askeri operasyonlarını planlayan ve yürüten karargahın Belçikalı yetkililerle iş birliği içinde hareket ettiğini vurguladı.

O'Donnell, mevcut durumda NATO veya SHAPE'in operasyonel hazırlığının, komuta ve kontrol düzenlemelerinin ya da yürütülen görevlerinin olumsuz etkilendiğine dair herhangi bir emare bulunmadığını kaydetti.