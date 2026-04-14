Pakistan’daki barış görüşmeleri sonuçsuz kaldı. ABD ile İran arasında dünya ekonomisini sarsan ‘Hürmüz Boğazı’ çekişmesi ise devam ediyor. Başkan Donald Trump, Hürmüz’de abluka sürecini başlatacağını ve İran’a ödeme yapan gemilerin durdurulacağını açıkladı. Boğazın kontrolü için Trump’ın yaptığı NATO çağrısı ise yeni bir kriz nedeni olarak yorumlandı.

‘ÜYELER TEMKİNLİ’

Emekli Tuğgeneral Erdoğan Baykal, durumu SÖZCÜ’ye değerlendirdi. Baykal, “İngiltere, Almanya gibi bazı NATO üyeleri temkinli. İspanya ise NATO’nun Hürmüz’e müdahale ihtimaline karşı. Trump’ın bu konudaki ısrar ve talepleri; NATO ülkeleri içerisinde kırılma, NATO’nun varlığını sorgulama, huzursuzluk ve ayrışmalara neden olabilir” dedi, şöyle devam etti:

‘İŞTE SON ÇARESİ...’

“Trump, NATO’dan Hürmüz’ün güvenliğini sağlamak için acil plan talep etmekte ve NATO’yu bölgede yeni bir askeri/politik misyona zorluyor. İran ile doğrudan sıcak çatışma riski, ittifakın olumlu karar alma ihtimalini zayıflatıyor. Trump son çare olarak, gönüllü NATO üyelerinin oluşturacağı bir konsorsiyumla Hürmüz’ün kontrolü konusunu gündeme getirebilir.”

Boğazda durum ne?

Barış görüşmeleri Hürmüz’ün kontrolü konusunda tıkanırken boğazdaki ticari gemi trafiği yüzde 10 azaldı. MarineTraffic verilerine göre, 8-12 Nisan’da boğazdan 55 ticari gemi geçti. Varış yerleri, Umman, Çin, Hindistan, Pakistan, Malezya ve Brezilya oldu. En yoğun trafik 11 Nisan’da yaşandı.