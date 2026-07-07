Ankara'daki 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde ilk gün...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, zirveye katılan liderlerle eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde akşam yemeği verdi.

Basına kapalı gerçekleştirilen yemekte NATO liderlerine sunulan menüde Türkiye'nin dokuz farklı ilinden seçilen yöresel ürünler ve yemekler yer aldı.

İŞTE MENÜDE YER ALAN YEMEKLER...

Liderlere sunulan menüde başlangıç olarak Trabzon tereyağı ve Hizan karakovan balı ile birlikte taş fırın pide, yanık Denizli yoğurtlu zeytinyağlı sebze sote servis edildi.

Ara sıcak olarak yanık Denizli yoğurdu ve isli Ayaş salçası ile hazırlanan Kayseri mantısı ikram edildi.

Ana yemek olarak da Urla sakız enginarı ve Tokat yaprağı ile Deniz Levreği; tarama veya yanık Trabzon tereyağı, köz patlıcan ve kuzugöbeği mantarlı firik pilavı eşliğinde ağır ateşte pişmiş dana kaburga yer aldı.

Tatlı menüsünde ise Antep fıstığı köpüğü, Maraş dondurması ve bergamot ile Sütlü Nuriye sunuldu.

Editör notu: Yemek masası görseli yapay zeka ile üretilmiştir.