Alman Süddeutsche Zeitung gazetesinin haberine göre NATO, Rusya'dan gelen artan tehdit karşısında Avrupa'ya ek Amerikan nükleer silahlarının konuşlandırılması olasılığını değerlendiriyor.

İttifakın Doğu Avrupa ve İskandinavya kanadını güçlendirmeyi hedefleyen görüşmelerde Polonya, Finlandiya ve Litvanya potansiyel ev sahibi ülkeler olarak ön plana çıkıyor.

Süreç kapsamında Polonya’nın NATO’nun "Nükleer Paylaşım" (Nuclear Sharing) programına resmen katılmayı planladığı belirtilirken, Finlandiya'nın nükleer silahların ithalatı ve transit geçişine ilişkin tarihi yasağı kaldırdığı ifade ediliyor.

Litvanya Parlamentosu’nun ise nükleer silahların ülke topraklarına konuşlandırılmasını engelleyen anayasal yasağı esnetecek bir yasa tasarısını gündemine aldığı aktarıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ittifakın nükleer yeteneklerinin olası bir uyarlamasının görüşüldüğünü doğruladı ancak detay vermekten kaçındı.

24 AY İÇİNDE NÜKLEER VARLIĞI ARTACAK

ABD'li nükleer silah uzmanı Robert Peters, önümüzdeki 24 ay içinde Avrupa'daki nükleer varlığın artırılabileceğini ve bölgeye 100 ila 150 adet stratejik olmayan nükleer silah daha sevk edilmesinin uygun olacağını belirtti.

Peters, bu durumun Polonya ve Finlandiya'da yeni depolama tesislerinin inşasını gerektirebileceğini ekledi. Öte yandan eski NATO Nükleer Politika Direktörü Jim Stokes ise askeri açıdan nükleer caydırıcılığın Batı Avrupa’daki üslerden de yürütülebileceğini, silahları Rusya sınırına bu kadar yakınlaştırmanın şart olmadığını savundu.