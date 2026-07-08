7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenen ve binlerce güvenlik görevlisinin kuş uçurtmadığı organizasyonda, Ankara’nın meşhur sokak kedileri kontrol noktalarını adeta hiçe saydı. NATO Savunma Sanayi Forumu'nu takip eden Politico muhabiri Chris Lunday, forum alanında rahat tavırlarıyla dikkat çeken bir kedinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Lunday, Türkiye'nin sokak hayvanlarına olan yaklaşımını hatırlatarak, kedinin olağanüstü güvenlik önlemlerini nasıl kolayca atlattığını esprili bir dille takipçilerine aktardı.

Zirvedeki bir diğer benzer manzara ise tarihi Ankara Palas'ta yaşandı. Binadaki güvenlik noktalarından birini zahmetsizce geçen bir başka kediyi fotoğraflayan Wall Street Journal muhabiri Robbie Gramer, paylaşımına eklediği "Gayet havalı görünüyordu, bu yüzden güvenliğe ispiyonlamadım" notuyla sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Geniş yol kapatmaları, özel harekat unsurları ve sıkı kimlik kontrolleriyle korunan zirvede, yabancı gazetecilerin objektiflerine yansıyan bu kareler kısa sürede viral oldu. Sosyal medya kullanıcıları, küresel siyasetin kalbinin attığı zirvenin en dikkat çeken ve sempatik "davetsiz misafirlerinin" Ankara'nın yerlileri olduğunu belirten binlerce yorum paylaştı. Yoğun diplomasi trafiğinin yaşandığı kritik zirvede, güvenlik duvarını aşan kediler organizasyonun en çok konuşulan kareleri arasındaki yerini aldı.