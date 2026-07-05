Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile silahlı bir çatışma olasılığını kesin bir dille reddederek iki komşu ülke arasında hiçbir koşulda savaş senaryolarının gündemde olmadığını açıkladı.

İki ülke arasında kaçınılmaz bir düşmanlık yaşanacağına dair spekülasyonlara değinen Miçotakis, Atina'nın askeri bir karşı karşıya geliş beklemediğini ve önceliklerinin bölgesel istikrar olduğunu vurguladı.

STRATEJİLERİ CAYDIRICILIK ÜZERİNE

Yunanistan'ın jeopolitik stratejisinin caydırıcılık üzerine kurulu olduğunu belirten Başbakan Miçotakis, egemenlik haklarına meydan okunmaması adına askeri kabiliyetlerini güçlendirmeye devam edeceklerini ancak bu durumun bir savaş beklentisi anlamına gelmediğini ifade etti.

Krizlerin başlangıç aşamasında yönetilmesi için Ankara ile iletişim kanallarının açık tutulmasının hayati önem taşıdığını kaydeden Yunan lider, ilişkileri daha işlevsel hale getirecek her fırsatı değerlendirmeye hazır olduklarını, ancak müzakere masasına her zaman mümkün olan en güçlü konumda oturacaklarını dile getirdi.

NATO'DA EGE VE DOĞU AKDENİZ'İ GÜNDEME GETİRECEK

Yaklaşan NATO liderler zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmesi beklenen Miçotakis, Atina'nın askeri gücünü ve savunma sanayisini yükseltmek için kimseden izin almak zorunda olmadığını belirterek Türkiye'nin kendi savunma modernizasyonu süreçlerini örnek gösterdi. Yunanistan Başbakanı, iki ülke arasındaki temel uyuşmazlık noktası olan deniz yetki alanlarına da değinerek, zirvedeki görüşmede sadece Ege ve Doğu Akdeniz'deki deniz alanlarının sınırlandırılması konusunu gündeme getireceğinin işaretini verdi.