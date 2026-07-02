Madrid yönetimini ittifak yükümlülüklerini yerine getirmemekle ve özellikle İran'a yönelik askeri harekata yeterli destek vermemekle suçlayan Trump, İspanya'nın iyi bir NATO üyesi olmadığını iddia etti.

Konuşmasında tarihsel referanslara da sığınarak Madrid'e gözdağı veren ABD Başkanı, İspanya'nın geçmişte egemen olduğu topraklara atıfta bulunarak Washington'un sert yüzünü göstereceğinin sinyalini verdi.

Eski ABD Başkanı Theodore Roosevelt'in geçmişte İspanyollara karşı yürüttüğü askeri muharebeleri ve kazanılan zaferlerle İspanyol savunma hatlarının nasıl yarıldığını hatırlatan Trump, Madrid hükümetine yönelik eleştirilerinin dozunu daha da artırdı.

Küba, Porto Riko, Filipinler ve Guam gibi İspanya'nın tarih boyunca sömürge hissettiği ya da etkili olduğu stratejik bölgeleri tek tek sıralayan Trump, İspanya'nın kendilerine iyi davranmadığını belirterek, yakında bu coğrafyaların ellerinden kayıp gittiğini gördüklerinde durumu anlayacaklarını ve buraların bir zamanlar tamamen ABD kontrolünde olduğunu dile getirdi.

PEKİN YÖNETİMİNE SERT ÇIKTI

Konuşmasının devamında küresel ticaretin can damarlarından biri olan Panama Kanalı'na da değinen Trump, Pekin yönetimine çok sert bir ambargo ve müdahale uyarısında bulundu.

Kanalın zamanında tamamen ABD tarafından inşa edildiğini anımsatan ve daha sonra Panama'ya devredilmesini "büyük bir stratejik hata" olarak nitelendiren Trump, Çin'in Panama Kanalı'nı kontrolü altına almasına veya bölgede baskın bir güç haline gelmesine asla müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

Trump, Asya devinin Latin Amerika'daki bu kritik su yolunda nüfuz kurma çabalarına karşı Washington'un askeri ve diplomatik her türlü gerekli adımı tereddüt etmeden atacağının altını çizdi.