Yaklaşan kritik NATO Zirvesi öncesinde, ABD Kongresi’nde Ankara-Washington ilişkilerini gerecek yeni bir F-35 krizi patlak verdi. Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Mike Lawler, Türkiye’ye gelecekte yapılabilecek olası herhangi bir F-35 savaş uçağı satışını ya da transferini tamamen engellemeyi amaçlayan sert bir mektup taslağını Kongre üyeleri arasında imzaya açtı.

Doğrudan Başkan Donald Trump’a hitaben kaleme alınan mektupta, Ankara’nın mevcut jeopolitik pozisyonu sert sözlerle eleştirilirken, 2019 yılında yürürlüğe konulan F-35 yasağının tavizsiz bir şekilde sürdürülmesi ve geri adım atılmaması talep edildi.

Kathimerini'de yer alan habere göre, New York Temsilcisi Lawler tarafından başlatılan bu kongre girişimi, Türkiye'nin son dönemdeki bölgesel hamlelerini ve dış politika tercihlerini doğrudan hedef alıyor. Taslak mektupta, Türkiye’nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini elinde tutma kararlılığı, Kıbrıs’ın kuzeyindeki askeri varlığı, Yunanistan’a yönelik dış politika adımları, yükselen İsrail karşıtı söylemleri ve İran ile geliştirdiği ikili ilişkiler temel engeller olarak Trump'ın önüne konuldu.

Türkiye’nin 1952 yılından beri bir NATO müttefiki olduğunu kabul eden Lawler, tüm bu gelişmelere rağmen mevcut şartlar altında Ankara’nın artık ABD ve müttefikleri için "güvenilir bir ortak" olarak nitelendirilmesinin imkansız olduğunu savundu.

Mektupta, Trump’ın geçmiş döneminde S-400 krizi nedeniyle Türkiye’yi programdan çıkardığı anımsatılarak, verilmiş olan o net mesajın arkasında durulması gerektiği vurgulandı.

"ABD ÇIKARLARINA AYKIRI" DİYEREK İTİRAZ ETTİ

F-35 programının NATO ve ortak ülkeler arasındaki kolektif savunmanın, hava üstünlüğünün ve askeri koordinasyonun temel taşı olduğunu belirten Amerikalı siyasetçi, bu stratejik platformun Amerikan ulusal güvenliği açısından kritik önemde olduğunu ifade etti.

Girişimini sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarla da destekleyen Lawler, ABD hükümetinin Türkiye’ye F-35 satması yönünde oluşan baskıların büyük bir güvenlik riski doğurduğunu iddia etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hamlelerinin Türkiye'nin güvenilirliğini sorgulattığını öne süren Kongre üyesi, Amerika’nın en gelişmiş askeri teknolojilerinden birinin Türkiye’ye teslim edilmesinin ABD’nin çıkarlarına tamamen aykırı olduğunu belirterek bu transfere karşı Kongre çatısı altında sonuna kadar muhalefet edeceğini ilan etti.