Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Ankara'da yapılması planlanan NATO Zirvesi'ni anımsatan Erdoğan, 28-29 Haziran'da İstanbul'da NATO Parlamenter Zirvesi'nin düzenleneceğini açıkladı.

ABD ve İran arasındaki mutabakat da değinen Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"28 Şubat'ta başlayan savaşta çok önemli bir adım atıldı. Diken üstündeki bölgemiz rahat bir nefes aldı.

Mutabakatın, bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesisine kadar giden yolu ardına kadar açmasını ümit ediyoruz.

Geçmişte bazı görüş ayrılıkları yaşansa da on yıllardır NATO’nun güneydoğu kanadının güvenliği büyük ölçüde ülkemize emanet edildi. Biz de ittifak bünyesindeki görevlerini her zaman layıkıyla yerine getiren, bu uğurda elini gerektiğinde taşın altına koyan bir müttefik olduk.

Halihazırda NATO’nun 2. büyük kara ordusunu sevk ve idare ediyoruz. Dünyanın muhtelif yerlerinde NATO'nun barış misyonlarına en güçlü desteği veren ülkeler arasında yer alıyoruz. İttifakın caydırıcılığına katkıda bulunuyoruz.

Türkiye olarak kapsamlı askeri yeteneklerimiz, stratejik önemi yüksek coğrafyamız, tarihi derinliğimizle İttifak'ta başat rol oynamaya devam edeceğiz.

Türkiye'nin İttifak bünyesindeki konumunun, bölgemizde cereyan eden hadiselerin Ankara Zirvesine yönelik ilgiyi ve beklentileri artırdığını görüyoruz.

28-29 Haziran'da NATO Parlamenter Zirvesi İstanbul'da yapılacak.

Siyasi rakiplerimiz koltuk kavgasında günlerini geçirirken, biz ülkemizi küresel bir oyuncu haline getirmenin kavgasını veriyoruz."