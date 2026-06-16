Avrupa'nın stratejik derinliğinde, yüzlerce milyon Euro bütçeli NATO altyapı projelerinde mühendislik hatalarının bedeli yalnızca parasal değil; operasyonel ve güvenlik açısından da yıkıcı sonuçlar doğurabilir.

Kalite kontrol ve kalite güvence süreçleri artık savunma mühendisliğinin ayrılmaz bir parçası haline geldi.

Uluslararası askeri altyapı projelerinde 17 yılı aşkın deneyime sahip Yapı ve İnşaat Mühendisi Mutlu Demir konuyu değerlendirdi.

Sahada Hata Masada Başlıyor

NATO bağlantılı savunma projelerinde kalite kontrol süreci, artık yalnızca tamamlanmış yapının denetlenmesinden ibaret değil. Tasarım aşamasından saha uygulamasına uzanan sürecin her adımında sistematik bir güvence mekanizması işletilmesi gerekiyor. Uzmanlar, özellikle çok uluslu projelerde en kritik hataların genellikle tasarım ve uygulama ekipleri arasındaki koordinasyon eksikliğinden kaynaklandığını belirtiyor.

17 yıldır NATO bünyesindeki projelerde görev yapan Mutlu Demir, bu sorunu bizzat sahada gözlemledi. Litvanya’nın Rukla bölgesinde yaklaşık 400 milyon Euro inşaat hacmiyle hayata geçirilen çok bileşenli askeri kompleks projesinde hem tasarım hem de kalite güvence süreçlerini yürüten Demir, projeye ilişkin şu tespitini paylaştı: “Rukla’da en büyük zorluğumuz, 15’ten fazla disiplinin eş zamanlı çalışmasını tutarlı bir kalite standardına bağlamaktı. Tek bir eksik denetim, projenin tamamında zincirleme sonuçlar doğurabiliyordu.”

Demir, Letonya’daki yakıt depolama tesisleri için yürütülen kalite güvence hizmetlerinde de benzer bir yaklaşım benimsedi. NATO standartlarına göre kritik sınıflandırılan bu tesislerde, her mühendislik kararının belgelenmesi ve uluslararası denetçiler tarafından onaylanması zorunlu tutuluyor. Bu süreç, klasik inşaat yönetiminin çok ötesinde bir sorumluluk anlayışı gerektiriyor.

Bir projenin kalite kontrol sürecini yönetmek, teknik bilginin ötesinde bir zihniyet gerektiriyor. Sahada her bulgu kayıt altına alınmalı, her sapma raporlanmalı ve her düzeltici eylem sistematik biçimde takip edilmeli” diyen Demir, bu disiplinin olmadığı projelerde maliyetlerin ve sürelerin öngörülemez biçimde şiştiğini vurguladı.

NATO Standartları Sivil Mühendisliği Dönüştürüyor

Savunma mühendisliğinde uygulanan kalite güvence kültürünün sivil projelere de taşındığı dikkat çekiyor. Özellikle veri merkezleri, enerji altyapıları ve büyük lojistik tesisler artık askeri projelerin metodolojisini referans alarak tasarılanıyor. Bu eğilim, uzmanların yıllardır savunduğu büтünleşik mühendislik anlayışının hayata geçmeye başladığının işareti.

Litvanya, Letonya, İzlanda, Afganistan, Katar ve Kazakistan gibi farklı coğrafyalarda çalışan Mutlu Demir, her ülkenin farklı iklim, zemin ve operasyonel koşullarının benzer standartlar çerçevesinde yönetilmesinin güçlüğüne dikkat çekiyor. Örneğin Bagram’daki hava alanı kaplama yenileme projesindeki saha denetimi, hem kültürel farklılıklar hem de aktif operasyonel riskler nedeniyle son derece titiz bir planlama gerektiriyordu.

Demir, Siauliai Hava Üssü’ndeki pist yenileme projesinde de benzer bir süreçten geçtikleri örneğini aktarıyor: “Siauliai’de pistin operasyonel olmaya devam ettiği bir süreçte çalışıyorduk. Bu, her mühendislik kararının yalnızca teknik doğrulukla değil, operasyonel güvenlikle de test edilmesi anlamına geliyordu.”

Uzmanlar önümüzdeki dönemde savunma ve kritik altyapı projelerinde akıllı izleme sistemleri, sensör entegrasyonu ve dijital denetim teknolojilerinin kalite güvence süreçleriyle bütünleşeceğini öngörüyor.

Bu dönüşüm, mühendislerin sadece teknik değil; veri okuryazarlığı ve sistem yönetimi alanlarında da kendini geliştirmesini zorunlu kılıyor.