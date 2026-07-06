NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ittifakın liderler zirvesi öncesinde Pazartesi günü Türkiye’nin başkentine geldi. Rutte’nin, 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde bir basın toplantısı düzenlemesi ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi bekleniyor. Türk Savunma Sanayii Genel Müdürü Haluk Görgün, diğer yetkililerle birlikte Ankara Havalimanı’nda Rutte’yi karşıladı. Görgün, ABD’li sosyal medya şirketi X’te “Bizi tarihi bir zirve bekliyor ve bu zirvenin verimli sonuçlar doğuracağına inanıyoruz” diye yazdı. Görgün, kurumunun Rutte ve ekibiyle birlikte Savunma Sanayii Forumu’nu koordine ettiğini belirtti.

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