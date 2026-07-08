NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO Ankara Zirvesi'nin ikinci gününde önemli değerlendirmelerde bulundu.

Devlet ve hükümet başkanlarını bir araya getirecek olan "Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısı"nın ana oturumu öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Rutte; savunma harcamaları, Ukrayna'ya verilen destek ve İran ile yaşanan küresel gelişmelere değindi.

İRAN'IN NÜKLEER SİLAHI OLAMAZ

NATO Genel Sekreteri, dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyu devam eden ABD'nin İran'ı hedef alan saldırılarının gerekli olduğunu vurguladu. İran'ın ateşkesi ihlal ettiğini söyledi.

Zirve kapsamında müttefiklerle İran üzerine konuşmayı beklediğini ifade eden Rutte, İran'ın nükleer silahı olmaması gerektiği yönündeki duruşu yeniden yineledi.

Hürmüz Boğazı'nın komple açık olmasının kendileri için çok önemli ve kritik bir nokta olduğunu belirten Genel Sekreter, bölgede yaşanan son gelişmeleri de değerlendirdi.

İran'ın ateşkesi ihlal etmesi sebebiyle gerçekleştirilen saldırıların gerekli olduğunu savunan Rutte, gemilerin saldırıya uğradığının görüldüğünü ve bu doğrultuda ABD'nin bölgede tepki vermesinin çok doğal bir durum olduğunu düşündüğünü sözlerine ekledi.

'HEDEF GÜÇLÜ BİR NATO'

Savaşları başlamadan önce durdurmanın önemine dikkat çeken Genel Sekreter Rutte, bu amaçla savunma bütçelerinin artırılması gerektiğini ifade etti.

Ukrayna'yı destekleme konusundaki kararlılıklarının sürdüğünü belirten Rutte, güçlü ve dönüşmüş bir NATO'ya sahip olunması gerektiğini vurguladı.

ABD açısından bakıldığında Avrupalı müttefiklerin artık çok daha kabiliyetli olduğunu dile getiren Rutte, Başkan Trump'ın tüm ABD başkanlarının yapmak istediği şeyi başararak Avrupa ve ABD'deki savunma harcamalarını artırdığını söyledi.

Rutte, bu durumun sadece Başkan Trump sayesinde değil, aynı zamanda Ruslar yüzünden de gerçekleştiğini kaydederek, çok daha güçlü bir NATO ve çok daha güçlü bir Avrupa hedeflediklerini aktardı.