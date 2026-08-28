Polonya Savunma Bakan Yardımcısı Pawel Zalewski, Brüksel'deki NATO Karargahı'nda ABD Savunma Bakanlığı Savunma Politikaları Müsteşarı Elbridge Colby ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ülke basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ABD’nin Polonya’daki gelecekteki askeri varlığının nükleer unsurları da kapsayabileceğine dair iddiaları kesin bir dille reddeden Zalewski, Varşova yönetiminin ülke topraklarında nükleer savaş başlığı konuşlandırılmasına karşı olduğunu vurguladı.

Zalewski, Polonya’nın NATO’nun nükleer caydırıcılık stratejilerinin aktif bir parçası olmayı sürdürmek istediğini, ancak bunun ülke sınırları içerisinde nükleer silah bulundurmak anlamına gelmediğini açıkça belirtti.

ABD ile yürütülen askeri iş birliği müzakerelerinin diğer boyutlarına da değinen Bakan Yardımcısı, Amerikan askerlerinin Varşova’da kalıcı olarak konuşlandırılacağı birkaç üs ve bölge üzerindeki görüşmelerin ise kararlılıkla devam ettiğini ifade etti.