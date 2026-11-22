NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyesi olan Tallinn yönetimi, geçtiğimiz pazar günü Rus istihbarat servislerini ülkedeki bir savunma sanayii şirketine yönelik kundaklama girişiminde bulunmakla suçlamış ve bu vakanın yıl içindeki ikinci benzer saldırı olduğunu duyurmuştu.

Kararı düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna açıklayan Estonya İçişleri Bakanı Igor Taro, bu adımın genel güvenlik durumunu kontrol altına almaya ve Rusya’nın yeni saldırılar düzenleme kabiliyetini sınırlamaya yardımcı olacağını vurguladı.

Taro, Rus güvenlik servislerinin sınır kapılarından geçen Estonya vatandaşlarını sindirmeye ve kendi saflarına çekmeye çalıştığını belirterek, "Buna artık tahammül edemeyiz" ifadelerini kullandı.

MOSKOVA SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Kremlin ise hafta sonu yaşanan kundaklama girişimiyle herhangi bir bağlantısı olduğu yönündeki suçlamaları kesin bir dille reddederken, Moskova’dan sınır kapatma kararına sert tepki gecikmedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Estonya’nın bu kararı uygulamaya koyması halinde Rusya’nın siyasi ve diplomatik önlemlerle karşılık vereceğini açıkladı. Zakharova, atılan bu adımı "Doğu'dan gelen bir tehdit bahanesiyle yeni bir Demir Perde kurma girişimine eşdeğerdir" sözleriyle eleştirdi.