Romanya, Karadeniz’deki askeri varlığını güçlendirmek ve enerji güvenliğini sağlamak amacıyla Türk savunma sanayisinin ürünü olan Hisar sınıfı hafif korvet TCG Akhisar’ı (P-1220) satın almak için harekete geçti.

Hotnews.ro'da yer alan habere göre, Romanya Savunma Bakanlığı (MApN) tarafından yapılan açıklamada, 2024 yılı sonunda Türk Deniz Kuvvetleri envanterine giren savaş gemisinin resmi alım sürecinin başlatıldığı duyuruldu.

Açıklamada, satın alma kararının özellikle 2027 yılında faaliyete geçmesi planlanan Neptun Deep doğal gaz sahası gibi stratejik enerji projelerinin korunması amacı taşıdığı belirtildi. Bu bağlamda, Romanya'nın modern ve hızlı bir şekilde konuşlandırılabilecek bir savaş gemisine duyduğu ihtiyaç vurgulandı.

223 MİLYON AVRO'YA SATIN ALACAK

Hisar sınıfı korvetin mevcut donanımıyla Romanya'ya yaklaşık 223 milyon avroya (KDV hariç) mal olacağı açıklandı. Geminin füze sistemleriyle birlikte modernize edilmesi durumunda ise toplam maliyetin 265 milyon avroya ulaşacağı tahmin ediliyor. Bakanlık, teslimat süresinin yaklaşık altı ay gibi kısa bir zaman dilimini kapsayacağını ifade etti.

PARLAMENTA ONAYI BEKLENİYOR

Geminin, Romanya Donanması’nın talepleri doğrultusunda ek savaş sistemleriyle donatılacağı, bu işlemin Romanya’daki bir tersanede yapılacağı kaydedildi.

Satın alma işleminin tamamlanabilmesi için Romanya Parlamentosu’nun onayı gerekiyor.