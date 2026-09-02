Finlandiya merkezli habercilik portalı Yle’nin yayımladığı ve uluslararası basına yansıyan uydu görüntüleri, Rusya-Finlandiya sınırına yaklaşık 160 kilometre mesafedeki Petrozavodsk bölgesinde yeni kışlaların inşa edildiğini ve son aylarda altyapı çalışmalarının hız kazandığını ortaya koydu.

Görüntülerde, Petrozavodsk'taki üste geniş ormanlık alanların temizlendiği ve bölgede çok sayıda askeri araç ile ağır teçhizatın konuşlandırıldığı dikkat çekiyor. Uydu verilerini değerlendiren Finlandiyalı askeri uzman Marco Eklund, sahadaki kamyon ve teçhizat yoğunluğunun, gelecekteki askeri birliklere lojistik destek sağlayacak mekanize bir tugayın varlığına işaret ettiğini kaydetti.

Halihazırda Karelya bölgesinde büyük bölümü hava kuvvetleri personeli olmak üzere yaklaşık 2 bin 500 ila 3 bin civarında Rus askerinin bulunduğu tahmin edilirken, Eklund henüz sıcak bir muharebe birliğinin intikali için resmi talimat verilmediğini ancak yenilenen Petrozavodsk garnizonunun yeni ordu kolordusu tarafından kullanılmasının yüksek ihtimal olduğunu aktardı.

Sınırdaki askeri hareketlilik tırmanırken, Finlandiya tarafı da bölgesel güvenlik ve yardım politikalarına ilişkin kritik kararlar almaya devam ediyor. Ukrayna'ya hayati önemde hava savunma ekipmanları sevk edeceklerini açıklayan Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Batı dünyasının gevşememesi gerektiği uyarısında bulundu.

Bununla birlikte Finlandiya Savunma Bakanı Antti Häkkinen, Kiev yönetimine ellerinden gelen en büyük desteği verdiklerini ancak kendi milli güvenliklerini riske atamayacaklarını vurgulayarak Ukrayna'ya Patriot hava savunma füzeleri göndermeyeceklerini net bir dille ifade etti.