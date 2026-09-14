İngiltere’nin Hertfordshire bölgesindeki Northwood Askeri Üssü'nde görev alan NATO Müttefik Deniz Komutanlığı’nda (MARCOM) görev yapan kıdemli bir İspanyol deniz subayının tanışma uygulamasında tanıştığı bir kadınla olan ilişkisi, üsden ihracına sebep oldu.

Rus denizaltılarını, savaş gemilerini ve Rus gölge filosuna ait tankerleri izlemekle görevli birimde çalışan iki çocuk babası subayın, Sovyet Rusya doğumlu olan kadınla olan ilişkisi hızla görevden alınmasına sebep oldu.

İngiliz askeri personeli tarafından güvenlik kartı iptal edilen komutan, 2025 yılının yaz aylarında üsten çıkarılarak İspanya’ya geri gönderildi.

Görevden alınan komutan NATO komutanlığına öfke kusarken, Rus ajanı olduğu öne sürülen kadın "sadece bir Rus ajanıyla kahve içtiğini, kendisinin ajan olmadığını" söyledi.

HIZLA BAŞLAYAN BİR İLİŞKİ

İngiltere ve Polonya çifte vatandaşı olan Sovyet Rusya doğumlu 49 yaşındaki Janina White ile İspanyol subayın ilişkisi Ekim 2024'te başladı.

İki hafta sonra kadın, Londra’nın batısındaki Ruislip’te bulunan denizcinin iki yatak odalı dairesine taşındı.

White, “Ortak bir banka hesabı açtık, tatil planları yapmaya ve çocuk sahibi olmayı düşünmeye başladık,” diye ekledi.

Mahkeme belgelerine göre, subay, 12 Aralık 2024 tarihinde Northwood’daki Kıdemli Astsubaylar ve Üst Düzey Askerler Yemeği’nde düzenlenen sosyal etkinliğe Bayan White’ı davet etti ve askeri üsse girmek için bir günlük refakatçili ziyaretçi izni aldı.

Ancak 2025’in ilk yarısında, komutan ve Essex’in Basildon kasabasında bir atış poligonuna giden, atış meraklısı Bayan White ile olan ilişkisiyle ilgili olarak MARCOM’da şüpheler gelişmeye başladı.

Bir mahkeme belgesinde, “Bir NATO güvenlik soruşturması başlatıldı; İspanya’da da bir güvenlik soruşturması açıldı. Birleşik Krallık bu süreçlere dahil olmadı ve sonuç olarak İspanya, subayın ulusal güvenlik yetkisinin askıya alınmasına karar verdi” denildi.

Northwood’un komutanı, 19 Haziran 2025 tarihinde soruşturma hakkında bilgilendirildi ve “güvenlik soruşturmalarının sonucuna kadar” denizcinin giriş iznini iptal etti.

İkili kısa süre sonra ayrıldı, ancak bu ayrılıktan önce subay ve sevgilisi White, yine ortalığı karıştırdı.

GÜVENLİK İZNİ ANINDA ALINDI

İspanyol makamlarının güvenlik iznini kaldırmasının ardından, subayın görevine 29 Temmuz 2025'te son verildi.

Bu olay, subayın kabul edebildiği bir durum oldu. Subayla ilişkisini sürdüren White'a göre ikili ordu aileleri tarafından dışlandı.

Ordu aileleri, zaman içinde subay ve White ile olan tüm ilişkilerini kesti. Çocukları bile aynı ortamda oynamaz oldu.

Ancak subay ve White, üste kalmak için ısrarcı olmaya devam etti. Bardağı taşıran son damla 1 ay sonra yaşandı.

Güvenlik izinlerinin iptal edilmesine rağmen 26 Ağustos 2025'te White ve üçüncü bir kişiyle birlikte öğle yemeği amacıyla tekrar üsse girmeye çalışan subay engellendi ve bölgeye polis çağrıldı.

ÖĞLE YEMEĞİ İÇİN NATO ÜSSÜNE GİRECEKTİ Mahkeme belgelerine göre, 29 Temmuz 2025 tarihinde denizcinin Marcom’daki görevlendirilmesi “İspanyol yetkililer tarafından sonlandırıldı”. Birkaç hafta sonra, 26 Ağustos’ta, İspanyol denizcinin giriş kartı askıya alınmış olmasına rağmen, kendisi, Bayan White ve ismi açıklanmayan üçüncü bir kişi, “öğle yemeği yemek amacıyla olduğu iddia edilen” bir ziyaret için Northwood’a girmeye teşebbüs ettiler. Mahkeme belgelerinde, “[İspanyol subay] kendi geçiş kartını kaybettiğini iddia etti ve Bayan White ile üçüncü kişi için ziyaretçi kartı talep etti. Bu durum protokole uygun değildi" denildi. Belgede, “Komutanın erişim askıya alma kararı doğrultusunda, [İspanyol denizci] ve misafirlerinin girişi reddedildi ve tesis sınırları dışına çıkmaları istendi. Bayan White bunu reddederek kalmayı tercih etti.” ifadelerine yer verildi. White, o dönemki partnerini temsil eden bir avukat olduğunu ve onun bazı eşyalarını almaya çalıştıklarını iddia etti. Üs güvenliği, onların tesise girmesine izin vermedi ve daha sonra polis çağrıldı. Çift, tutuklanmadan veya gözaltına alınmadan ayrıldı. RUS AJANIYLA KAHVE İÇTİ

İngiliz basını The Telegraph'a konuşan White, "En son baktığımda Rus ajanı değildim. Bana kökenimden dolayı ayrımcılık yapılıyor" dedi.

Londra'da yaşayan Rus asıllı kadın, subayla olan ilişkisi boyunca asla "iş konuşmadıklarını" söyledi. White, "bu aramızda bir kuraldı, iş konuşmazdık" dedi.

Nitekim subayın görevi hakkında haberdar olduğunu da itiraf etti. White, "denizaltıları ve gölge filolar hakkında bir şeyler yapıyordu" dedi.

İkilinin 12 Aralık 2024'te üste düzenlenen bir Noel partisine katılması ve sonrasında yaşanan gelişmeler üzerine 2025 yılının ilk yarısında NATO ve İspanya makamları tarafından güvenlik soruşturmaları başlatıldı. Bu olaydan kısa süre sonra ikili ayrıldı.

Tüm bunlara rağmen bir Rus istihbaratı ajanı, Rusya'yı ziyaret eden White'ı bir kahve içmeye çağırdı. Kendisini "Andrei" olarak tanıtan ajan, White'e göre oldukça kibardı.

Kadın, "Erkek arkadaşımın işi hakkında bir şey bilip bilmediğimi sordu. Bilmiyorum dedim. Artık görüşmediğimizi anlattım" dedi ve "Bana güzel bir kahve aldı" diye ekledi.

NATO AÇIKLAMA YAPTI