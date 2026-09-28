Slovakya Başbakanı Robert Fico, Ukrayna’daki savaşın kontrolden çıkarak daha geniş bir çatışmaya dönüşebileceği uyarısında bulunarak, NATO’nun 5. maddesi kapsamında dahi ülkesini herhangi bir askeri çatışmanın içine sokmayacağını açıkladı.

Prešov kentinde tıp öğrencileriyle bir araya geldiği etkinlikte konuşan Fico, Avrupa'daki mevcut güvenlik ortamından korktuğunu belirterek, ittifak yükümlülüklerine önem verseler de Slovak askerlerinin başka ülkelere gönderilmesini engellemek için elinden geleni yapacağını vurguladı.

FİCO'YA CEVAP ÇEKYA CUMHURBAŞKANINDAN GELDİ

Fico’nun kolektif savunma ilkelerini hedef alan bu açıklamaları hem ülke içinde hem de NATO müttefikleri arasında büyük tartışma yarattı. Eski NATO Askeri Komitesi Başkanı ve Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, Fico'ya sert tepki göstererek Slovak liderin ittifak içindeki dayanışmanın ne anlama geldiğini kavramadığını söyledi.

Fico ise Pavel’in eski bir general olarak savaşmak istemesini anlayabildiğini ancak kendisinin barışı tercih ettiğini belirterek yanıt verdi. Slovakya'daki muhalefet ve diplomasi uzmanları da Başbakan'ı ülkenin NATO'daki konumuna ve saygınlığına zarar vermekle suçladı.

İttifakın temelini oluşturan 5. madde, bir üye ülkeye yapılan saldırıyı tüm üyelere yapılmış sayıyor. Ancak madde, müttefiklere doğrudan asker gönderme zorunluluğu getirmek yerine saldırıya uğrayan ülkeye "gerekli görülen" biçimde yardım edilmesini öngörüyor.