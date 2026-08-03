Danimarka ordusundan yapılan açıklamaya göre, bu yılın ikinci celp döneminde göreve başlayan ve tamamı gönüllülerden oluşan yaklaşık 1.600 asker, ülke genelindeki çeşitli askeri birliklere sevk edildi.

Ordu, değişen küresel güvenlik ortamına dikkat çekerek, hizmet süresinin uzatılmasının ve askerlik sisteminin güçlendirilmesinin kaçınılmaz hale geldiğini belirtti.

İşe alım programının başkanı Kenneth Strom, "Tehditlerin ve güvenliğimizin her zamankinden daha dinamik ve karmaşık olduğu bir dönemdeyiz. Hizmet süresinin uzatılması, yeni personelin operasyonel görevlerde daha etkin şekilde kullanılmasını sağlayacak ve daha güçlü, daha hızlı bir askeri kapasite oluşturmamıza katkı sunacak" dedi.

İlk 5 ay temel eğitim

Yeni sistem kapsamında yükümlüler, askerlik hizmetinin ilk beş ayında temel askeri eğitim alacak. Eğitimin ardından ise ordunun operasyonel birliklerinde aktif görev yapacaklar.

Askerler, hizmetlerinin ikinci bölümünde Danimarka Krallığı sınırları içinde, özerk bölge Grönland dahil olmak üzere farklı noktalarda görevlendirilebilecek. Ayrıca ihtiyaç halinde Letonya'daki NATO misyonuna gönderilebilecek veya Danimarka Deniz Kuvvetleri bünyesinde görev alabilecekler.

Kadınlar için de zorunlu hale geliyor

Danimarka hükümeti, 2024 yılında Ukrayna'daki savaşın ardından değişen güvenlik koşullarını gerekçe göstererek askerlik sisteminde kapsamlı bir reform kararı almıştı. Reform kapsamında askerlik süresi 4 aydan 11 aya çıkarılırken, uygulamanın başlangıç tarihi de planlanandan bir yıl öne çekildi.

Yeni düzenleme ile birlikte, Norveç ve İsveç'te olduğu gibi kadınlar için de zorunlu askerlik uygulaması hayata geçiriliyor.

Hükümet, orta vadede her yıl askere alınan kişi sayısını 4 bin 500'den 6 bin 500'e çıkarmayı hedefliyor.

Danimarka ordusunun verilerine göre, bu yıl göreve başlayan askerlerin yaklaşık beşte birini kadınlar oluşturuyor.