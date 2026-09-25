Danimarka Savunma İstihbarat Servisi (FE), Avrupa genelinde endişe yaratan kritik bir değerlendirme raporu yayımladı. Rapora göre Rusya'nın, Ukrayna’ya verilen Batı desteğini kesmek ve ittifak içinde çatlaklar oluşturmak amacıyla önümüzdeki aylarda bir NATO üyesine yönelik sınırlı bir askeri hamle yapma ihtimali bulunuyor.

Rusya’nın doğrudan bir ülkeyi işgal etmek yerine, gizli operasyonlar ve doğrudan hedefe yönelik sınır ötesi hamlelerle NATO ittifakının birliğini bozmayı hedeflediği belirtiliyor.

İstihbarat raporuna ilişkin açıklamalarda bulunan Danimarka İstihbarat Servisi Başkanı Thomas Ahrenkiel, Moskova yönetiminin geçmişte Ukrayna’da uyguladığı örtülü taktikleri yeniden devreye sokabileceğine dikkat çekiyor.

SAHTE BAYRAK OPERASYONU DÜZENLEYEBİLİR

Buna göre Rusya, resmi askeri simgeleri taşımayan gizli birlikleri komşu ülkelere kaydırabilir veya doğrudan Ukrayna yapımı insansız hava araçlarını kullanarak "sahte bayrak" operasyonları düzenleyebilir. Hatta "bölgedeki Rus azınlıkları koruma" bahanesini öne sürerek NATO toprağında lokal gerilimler tırmandırılabilir.

Bütün bu hamlelerin ana amacının ise bir ülkeyi ele geçirmek değil, Batı bloğunu kafa karışıklığına sürükleyip bölmek olduğu vurgulanıyor.

SABOTAJ RİSKİ DE RAPORDA YER ALDI

Askeri müdahalenin yanı sıra Moskova'nın gizli sabotaj, insansız hava aracı ihlalleri ve siber saldırılardan oluşan hibrit savaş yöntemlerini daha da sertleştireceği öngörülüyor. Avrupa'daki kritik altdeniz kablolarının kesilmesi ve havalimanlarına yönelik şüpheli dron girişimleri gibi eylemlerin devam edebileceğini belirten raporda, bu tür örtülü hamlelerin geçmiştekilere kıyasla çok daha ağır sonuçlar doğurabileceği ve yüksek can kaybı riski taşıdığı kaydediliyor.

Danimarka Savunma Bakanı Jeppe Bruus ise Rusya’nın Ukrayna’da istediği sonuçları alamadığı için baskı altında kaldığını ve bu yüzden Batı desteğini kırmaya yöneldiğini ifade ediyor. Tüm bu suçlamaları reddeden Kremlin yönetimi ise Batı’ya karşı herhangi bir sabotaj ya da gizli operasyon yürütmediğini savunmayı sürdürüyor.