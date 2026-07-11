Gürcistan hükümetinin Türkiye'de düzenlenen NATO Zirvesi’ne davet edilmemesi, ülke genelinde "uluslararası izolasyon" tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Katar, Japonya ve Ukrayna gibi birçok ortak ülke bölgesel güvenlik etkinliklerine katılırken, son on yıldır AB ve NATO ile yakınlaşmayı ulusal strateji olarak gören Gürcistan'ın ilk kez resmi zirve programında yer almaması, stratejik önemini kaybettiği eleştirilerine yol açtı.

İktidardaki Gürcü Hayali Partisi temsilcileri iddiaları reddederek Ankara'da geçmişteki gibi bir formatın uygulanmadığını savunurken, muhalefet ve uzmanlar ülkenin artık "güvenilmez" bir ortak olarak görülmeye başlandığına dikkat çekti.

Gürcistan'ın eski NATO Daimi Temsilcisi Levan Dolidze, mevcut dış politikanın ulusal çıkarlara ciddi zarar verdiğini ve ülkenin sadece NATO değil, AB içindeki tartışmalardan da dışlandığını belirtti.

Tiflis ile Batı arasındaki ilişkiler, Gürcistan’da kabul edilen "yabancı etki" yasası ve hükümet karşıtı protestoların ardından AB'nin üyelik sürecini süresiz olarak durdurmasıyla gerilmişti.

Başbakan Irakli Kobakhidze’nin daha önce AB ile müzakereleri askıya alma kararı ve son dönemdeki gelişmeler, Gürcistan’ın uluslararası platformlardaki konumunun daha fazla sorgulanmasına neden oluyor.