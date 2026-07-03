İBB davasını takip eden CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, mahkeme başkanı, inanılmaz bir gerginlik içerisinde olduğunun altını çizdi. Devamında da şu ifadelere yer verdi:

‘HADDİNİ BİL’

“Burada ukala bir mübaşir var. Yüzüme bakıp ‘kapıları açın salonu boşaltın’ diye bağırdı. Mahkeme başkanı mı burayı yönetiyor mübaşir mi? Ben de mahkeme başkanına sordum. ‘Bağıranı oradan çıkarın’ diyor. Salon çok büyük sesimi duyurmaya çalışıyorum. Bize ‘soytarılık yapıyorsunuz’ diyor mahkeme başkanı. Haddini bil önce. Bir mübaşire teslim olmuşsun. O lafın hesabını vereceksin. Yazık Türkiye’nin haline. Hakim milletvekilleri için böyle hakaret edebiliyor. NATO zirvesi için özel bir ayarlama girişimi bu. Ankara’yı dikensiz gül bahçesine çevirmeye çalışıyorlar. Başka bir açıklamaları var mı bilmiyorum. Hala basın mensupları takip etmekte zorlanıyor mahkemeyi. Sen 3 gün daha bekleyemiyorsun insanlar kendisini savunsun diye.”

UTANÇ VERİCİ

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, , heyet başkanının “soytarı” demesine ilişkin “Mahkeme Başkanı Suat Bey’i kastederek bunu söyledi. Adalet Bakanı’nın bu lafı başkana yedirmesi lazım. Bu söz cezasız kalacaksa, bir gün bu devran döner. Demokrasiye, adalete uygun bir yönetim gelir ve hesap sorar. Dava açacağız. Yargılamanın bu noktaya gelmiş olması, Türkiye bakımından utanç vericidir, rezalettir” dedi.

Mahkemenin adı değişince...

İBB DAVASI İTİRAZINA AKTAŞ HEYETİ BAKACAK

İBB’ye yönelik davaların görüldüğü ağır ceza mahkemelerindeki yeniden yapılanma, yargı sürecinde dikkat çeken yeni bir tablo ortaya çıkardı. Davaya bakan heyet değişmezken, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nin numarası değiştirildi. Böylece bu mahkemenin kararlarına yapılacak itirazları, Aziz İhsan Aktaş davasına bakan İstanbul1. Ağır Ceza Mahkemesi inceleyecek. Eski 40. Ağır Ceza Mahkemesi, 33. Ağır Ceza Mahkemesi olarak görevine devam ederken, normal koşullarda bu mahkemenin kararlarına bakması gereken 34. Ağır Ceza Mahkemesi de kapatıldı. Düzenlemeyle, 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararlarına itirazları, CHP’li belediyelere yönelik davalarıyla da gündeme gelen 1. Ağır Ceza Mahkemesi değerlendirecek.