NATO zirvesine katılacak liderlerin 5 dakikalık konforu için 8 ayda VIP uçuşların yapılacağı Ankara Havalimanı’nın inşaatını bitiren AKP, 6 Şubat 2023’teki depremlerde hasar gören Hatay Havalimanı’ndaki bakım onarım çalışmalarını ise 3 yılda tamamlayamadı. Bu duruma tepki gösteren Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, “İktidar vatandaşa eziyet, VIP’e hizmet anlayışı ile hareket ediyor” eleştirisinde bulundu. Hatay Havalimanı’nda 2023’teki depremlerde uçak pisti ortadan ikiye ayrılmasına rağmen bakım onarım çalışmaları hâlâ bitmedi. Hatay Havalimanı PAT (Pist-Apron-Terminal) sahalarının onarımı için ihale açıldı, Kasım 2023’te yer teslimi yapıldı. Yaklaşık 3 yıldır devam eden çalışmalar bir türlü sonuçlanmadı.

‘KAPLUMBAĞA HIZINDA’

Hatay’daki havalimanının son durumu için SÖZCÜ’ye konuşan Hatay Milletvekili Kara, “Hatay Havalimanı’nda çalışmalar 2 yıl 8 aydır devam ediyor ve çalışmaların bitimi için önce Mart 2026 daha sonra Eylül 2026 tarihi belirlendi, şimdi de 2026 yılı sonuna ertelendi” dedi.

Diğer yandan ABD Başkanı Donald Trump’ın da katılacağı, 7-8 Temmuz’daki NATO zirvesi için Ankara’ya 8 ayda VIP havalimanı inşa edildi. Kara, Hatay ve Ankara’daki durumu karşılaştırarak “Hatay Havalimanı için yapılan çalışmalar kaplumbağa hızında devam ediyor. 10 milyar 138 milyon TL harcandı ve 3 yıldır bitmedi. NATO Zirvesi için ise sadece 8 ayda yollar ve konuk evi dahil 11 milyar 308 milyon TL harcandı. İktidar vatandaşa eziyet, VIP’e hizmet anlayışı ile hareket ediyor” diye konuştu.

Depremde kullanılamaz hale geldi

Hatay Havalimanı, 2007’de ÇED olumsuz raporlarına ve uzman uyarılarına rağmen Amik Gölü kurutularak inşa edilmişti. Bu nedenle Havalimanı, 6 Şubat 2023’teki depremlerde kullanılamaz hale geldi. Havalimanı’nın pisti enlemesine ve derin biçimde kırıldı. Havalimanı’nda birinci etap çalışmaları Eylül 2025’te tamamlandı. Hatay Havalimanı’nda ikinci pist, köprü ve yol çalışmaları hâlâ devam ediyor.