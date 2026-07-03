Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO Zirvesi öncesinde pek çok yasak getirilirken, yasaklardan Ankara Esenboğa Havalimanı'nın hava trafiği de nasibini aldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Esenboğa Havalimanı'nda 7-8 Temmuz tarihleri arasında belirli saatlerde hava trafiğine geçici kısıtlama uygulanacağını duyurdu.
Bakanlığın açıklamasında kısıtlama saatleri şöyle duyuruldu:
7 Temmuz 2026 Salı
10.00 – 18.00
8 Temmuz 2026 Çarşamba
14.00 – 21.00
Kısıtlamaya ilişkin ise şu bilgilendirmeler yapıldı:
"Yabancı devlet başkanlarını ve beraberindeki resmî heyetleri taşıyan sivil ve askerî hava araçları uygulamadan muaftır.
Muafiyet kapsamında Esenboğa Havalimanı’nı kullanacak uçuşlarda, uçuş planının (Flight Plan) 18’inci alanına 'STS/ATFMX' ibaresinin girilmesi zorunludur.
Yolcularımızın mağduriyet yaşamamaları adına uçuşlarına ilişkin güncel bilgileri ilgili hava yolu işletmelerinden takip etmeleri önemle rica olunur."