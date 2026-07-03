Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO Zirvesi öncesinde pek çok yasak getirilirken, yasaklardan Ankara Esenboğa Havalimanı'nın hava trafiği de nasibini aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Esenboğa Havalimanı'nda 7-8 Temmuz tarihleri arasında belirli saatlerde hava trafiğine geçici kısıtlama uygulanacağını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında kısıtlama saatleri şöyle duyuruldu:

7 Temmuz 2026 Salı
 10.00 – 18.00

8 Temmuz 2026 Çarşamba
14.00 – 21.00

Kısıtlamaya ilişkin ise şu bilgilendirmeler yapıldı:

"Yabancı devlet başkanlarını ve beraberindeki resmî heyetleri taşıyan sivil ve askerî hava araçları uygulamadan muaftır.

Muafiyet kapsamında Esenboğa Havalimanı’nı kullanacak uçuşlarda, uçuş planının (Flight Plan) 18’inci alanına 'STS/ATFMX' ibaresinin girilmesi zorunludur.

Yolcularımızın mağduriyet yaşamamaları adına uçuşlarına ilişkin güncel bilgileri ilgili hava yolu işletmelerinden takip etmeleri önemle rica olunur."

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