Dün gece Ukrayna'ya saldırması için gönderilen bir Rus kamikaze İHA'sı NATO üyesi Romanya'daki bir konutu vurdu. Patlama sonucu 2 kişi yaralandı, apartman dairesi harap oldu.

Geran-2 tipi İHA, Romanya'nın doğusundaki Galati kentinde bir apartmana çarptı. Romanya Savunma Bakanlığı radar tarafından izlenen patlayacı İHA çarptığı yerde yangın da çıkardı.

Olayda iki kişi patlama sonucu oluşan şarapnellerden dolayı yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Bölgedeki çok sayıda insan tahliye edildi.

Romanya ordusu acil durum üzerine hedeflere müdahale yetkisiyle iki adet F-16 savaş uçağı ve bir helikopter havalandırdı.

Romanya Dışişleri Bakanlığı ise bu tehlikeli olayı uluslararası hukukun ve hava sahasının ciddi bir ihlali olarak nitelendirdi.

Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada durumu Moskova tarafından sergilenen vahim ve sorumsuz bir tırmanış sözleriyle kınadı.

Ülke yönetimi ayrıca İHA savunma sistemlerinin transferini hızlandırması için NATO'ya çağrıda bulundu.

Bir NATO sözcüsü de Rusya'nın pervasızlığını kınayarak ittifakın savunmasını güçlendireceğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres ise perşembe günü Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta bu yılın ilk dört ayında son üç yılın aynı dönemine kıyasla daha fazla sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Guterres yoğunlaşan saldırıların vahim ve öngörülemez sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

Genel Sekreter daha fazla diplomasi ile acil gerilimi azaltma çağrısı yaparak tam ve koşulsuz bir ateşkes talep etti.

Rusya askeri harekat kapsamında Ukrayna'nın elektrik şebekesine zarar vermek ve şehirleri yıpratmak amacıyla uzun menzilli balistik füzeler ile insansız hava araçları kullanmaya devam ediyor.

Bu yoğun bombardıman tehdidine karşı Ukrayna cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskyy ise Rus balistik füze saldırılarına karşı koyabilecek daha fazla Patriot hava savunma füzesi sağlaması için Amerika Birleşik Devletleri'ne baskı yapmayı sürdürüyor.