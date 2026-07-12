Ankara'da bir araya gelen NATO liderleri, ABD Başkanı Donald Trump ile ittifak arasında giderek tırmanan gerilimi düşürmek adına ezber bozan bir formülü tartışmaya başladı.

Bloomberg'in üst düzey kaynaklara dayandırdığı habere göre müttefikler, her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen liderler zirvesini önümüzdeki yıl pas geçerek ertelemeyi planlıyor. Bu hamlenin arkasındaki en büyük neden, Ankara’daki temasları sırasında ittifakı küçümseyen çıkışlarını sürdüren ve Türkiye’ye sadece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan yakın ilişkisi nedeniyle geldiğini açıkça belirten Trump’a, müttefikleri kamuoyu önünde eleştirebileceği bir alan bırakmamak olduğu aktarıldı.

ARNAVUTLUK'UN ZAYIF KARNESİ DE ETKİLİ OLDU

Zirvenin ertelenmek istenmesinin tek nedeni Trump'ın sert retorikleri değil, bir sonraki buluşmaya ev sahipliği yapması planlanan Arnavutluk’un savunma bütçesi. NATO'nun "milli gelirin en az yüzde 2'sini savunmaya ayırma" hedefini yakın zamana kadar yakalayamayan Arnavutluk'un bu zayıf bütçe karnesi, ittifak içinde ciddi bir huzursuzluk yaratıyor.

Liderler, savunma harcamalarına büyük önem veren Trump’ın bu durumu müttefiklere yüklenmek için bir koz olarak kullanmasından endişe ediyor. Nitekim Ankara Zirvesi'nin sonuç bildirgesi taslağında da bir sonraki toplantının yeri ve tarihine dair hiçbir bilgiye yer verilmemesi bu stratejik geri adımı doğruluyor.

Üst düzey NATO askeri yetkilisi Giuseppe Cavo Dragone de zirvenin Arnavutluk’ta yapılacağını onaylarken, toplantının önümüzdeki yıl mı yoksa bir sonraki yıl mı olacağının hararetle tartışıldığını resmen kabul etti.