36'ncı NATO Liderler Zirvesi Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek. Zirve öncesi İletişim Başkanlığı tarafından zirveyi takip edecek gazetecilere basın kiti dağıtıldı. Basın kitinde sırt çantasının yanı sıra NATO logolu 5 liralık hatıra madeni para, termos, not defteri, kalem, kupa, fındık, lokum ile kişisel bakım ürünleri yer aldı. 'MENŞEİ: ÇİN' ÇIKTI Kitte gazetecilere, yaklaşık 2 bin 500 lira değerinde NATO logolu Stanley marka termos hediye edildi. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Amerikan markalı termosun alt kısmında "Menşei: Çin" ibaresinin yer aldığı görüldü. PARADA ATATÜRK YER ALMADI Basın kitinde ayrıca zirve anısına hazırlanan 5 liralık hatıra madeni para da yer aldı. Atatürk'ün yer almadığı paranın altın kesesi içine konduğu görüldü. Bu paralardan ilk etapta 100 bin adet basıldığı, zirve sürecinde 400 bin adet daha üretilmesinin planlandığını belirtildi. SÖZCÜ TV'YE 'AKREDİTASYON' ENGELİ Öte yandan, zirveyi takip etmek için akreditasyon başvurusunda bulunan bazı medya kuruluşlarının başvuruları kabul edilmedi. Başvurusu reddedilen kuruluşlar arasında Sözcü TV de yer aldı. NATO üyesi 32 ülkenin liderlerinin katılacağı zirveyi yaklaşık 3 bin uluslararası basın mensubu takip edecek.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.