NATO ülkelerinin liderleri, ilk kez Lahey'de toplandı. Rusya'nın tehdidi ve ABD'nin baskısıyla bir araya gelen NATO konseyi, askeri harcamaları arttırmak için oybirliğini sağladı.

NATO toplantısının açılışında ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın omuz omuza oturması dikkat çekti. Üçlü, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin hemen sağında yer aldı.

Erdoğan'ın NATO liderleriyle yakınlığı, yuvarlak masaya oturulmadan önce de dikkat çekti. Donald Trump, Erdoğan'la yan yana aile fotoğrafının önünde görüldü.

ERDOĞAN VE TRUMP NE KONUŞTU?

Bunun yanında Trump, ilk yüz yüze görüşmesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gerçekleştirdi. Erdoğan'la Trump 45 dakika boyunca konuştu. Liderlerin ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan "Trump'ın gayretleriyle İsrail-İran arasında sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşıladığını, bunun kalıcı olmasını temenni ettiğini" söyledi.

Özellikle F-35 tedariki ve Suriye'deki son durumun konuşulduğu tahmin ediliyor. Açıklamaya göre iki lider, NATO'nun önde gelen müttefikleri olarak, "ittifakın caydırıcı gücünün pekiştirilmesi için atılacak adımların ehemmiyetine" dikkat çekti.

İRAN SALDIRISI BAŞARILI OLDU MU?

Zirveden hemen önce Rutte ile birlikte basın toplantısı düzelneyen Trump, İran’daki nükleer tesislere yönelik hava saldırısının ardından yapılan ilk istihbarat değerlendirmesinin net olmadığını söyledi.

Trump, “İstihbarat çok net değil. Ne olduğunu bilmiyoruz. Belki de çok ağır bir yıkım oldu. İstihbarat bunu ima ediyor” dedi.

Ardından, “Çok ağırdı. Yok edildi” ifadesini kullandı. Trump, İran’ın nükleer programının onlarca yıl geriye itildiğini söyledi.

Trump, “Bu yıkıcı bir saldırıydı” dedi ancak Amerikan istihbaratının ise saldırının İran’ın nükleer kapasitesini yok etmediğini ve yalnızca birkaç ay geriye attığını değerlendirdiğini aktardı. Bu raporlarla ilgili soruya Trump, “Gerçekten bilmiyorlar” yanıtını verdi.

İran yeniden nükleer zenginleştirme programını başlatırsa ABD’nin tekrar saldırıp saldırmayacağı sorusuna Trump, “Elbette” yanıtını verdi. İsrail ile İran arasındaki ateşkesin iyi gittiğini belirten Trump, bunun herkes için büyük bir zafer olduğunu söyledi.

Trump ayrıca, İran’a yönelik saldırının Gazze’deki rehinelerin serbest bırakılması sürecine de yardımcı olacağını vurguladı. “Gazze konusunda büyük ilerleme kaydediyoruz” diyen Trump, bu sürecin devam ettiğini aktardı.