Ankara’da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek olan NATO Zirvesi öncesi yüzlerce kişi gözaltına alınmış birçok kişi de 'terör' suçlamasıyla tutuklanmıştı. Tutuklananlar arasında TEMA Gönüllüsü 75 yaşındaki emekli öğretmen Ayten Yakut da bulunuyordu. Yakut'un tahliye edildiği bildirildi.

Yakut, siyasi parti ve dernek üyeleri "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla 25 Haziran'da tutuklanmıştı.

Yakut'un Emine Erdoğan’ın öncülük ettiği, çocukların eğitimi ve çevre bilinci geliştirmeyi hedefleyen projelerde gönüllü olarak çalıştığı ortaya çıkmıştı.

NATO Zirvesi öncesi gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 75 kişi daha tutuklanmıştı. Tutuklananlar arasında akademisyenler, sivil toplum gönüllüleri gibi pek çok kişi bulunuyordu.

Ayrıntılar gelecek...