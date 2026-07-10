Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Federal Meclis’te milletvekillerine hitap ettiği konuşmasında, daha önce ülkede konuşlandırılması tartışmalara ve şüphelere yol açan uzun menzilli ABD yapımı Tomahawk seyir füzelerinin Almanya’ya satışının Washington tarafından resmen onaylandığını duyurdu.

Başbakan Merz, bu karara Ankara’da düzenlenen NATO toplantısında Amerikan hükümetiyle yürüttükten sonra vardıklarını belirterek, satın alınacak füzelerin Almanya’da konuşlandırılacağını açıkladı.

Bu adımın ülkenin savunma kapasitesindeki stratejik bir açığı kapatacağını vurgulayan Merz, Berlin’in bir yandan da kendi yerli Avrupa füze sistemlerini geliştirmek ve Avrupa genelinde konuşlandırmak için çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti. Teslimat takvimine ilişkin net bir tarih paylaşılmadı.

FÜZE MİKTARI BELİRTİLMEDİ

Alman hükümet kaynaklarından sızan bilgilere göre iki ülkenin savunma bakanları, Başbakan Merz ile ABD Başkanı Donald Trump ve üst düzey güvenlik yetkilileri arasındaki müzakerelerin tamamlanmasının ardından salı günü niyet mektubunu imzaladı.

Gizlilik kaydıyla satın alınacak füze miktarının belirtilmediği niyet mektubunda, ABD yönetiminin Tomahawk füzeleri ve karada konuşlu "Typhoon" fırlatıcılarının satışına ağustos ayına kadar resmi onay verme taahhüdünde bulunduğu öğrenildi.

RUSYA'YA KARŞI CAYDIRICILIK STRATEJİSİYLE KULLANACAKLAR

Berlin yönetimi, Rusya’nın Kaliningrad’a NATO ülkelerini vurabilecek kapasitedeki İskender füzelerini yerleştirmesinin ardından, ABD yapımı uzun menzilli seyir füzelerini Rusya’ya karşı caydırıcılık stratejisinin en kritik unsurlarından biri olarak görüyor.

Avrupa’da şu an bu menzil ve vuruş kabiliyetine sahip yerli bir alternatif bulunmaması, Almanya ve diğer Avrupalı müttefikleri uzun menzilli savunma sanayisinde doğrudan Washington’a bağımlı kılıyor.

TOMAHAWK FÜZELERİNİN ÖZELLİKLERİ

Almanya'nın savunma stratejisinde kritik bir dönüm noktası olan ve Raytheon Technologies tarafından üretilen Tomahawk seyir füzeleri, gelişmiş teknik kabiliyetleriyle dikkat çekiyor.

Genellikle denizaltılardan, savaş gemilerinden ve anlaşma kapsamında "Typhoon" sistemleriyle karadan da fırlatılabilecek olan bu füzeler, 2.500 kilometreye kadar çıkan menzili sayesinde derin stratejik hedefleri imha etme yeteneğine sahip bulunuyor.

Radarlara yakalanmamak amacıyla 30 ila 50 metre arasındaki son derece alçak bir irtifada seyreden füzeler, saatte yaklaşık 900 kilometreye ulaşan ses altı hızla ilerliyor. Yaklaşık 6,25 metre uzunluğa ve 1,5 tona yakın ağırlığa sahip olan Tomahawk, bünyesinde taşıdığı 450 kilogramlık yüksek patlayıcı harp başlığını GPS, Ataletsel Seyrüsefer Sistemi ve yer şekli eşleştirme teknolojilerini bir arada kullanarak hedefine yüksek hassasiyetle ulaştırabiliyor.