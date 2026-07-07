Ankara'da gerçekleştirilen tarihi NATO Zirvesi kapsamındaki yoğun diplomasi trafiği ve kritik güvenlik toplantıları, tebessüm ettiren bir saha dışı detaya sahne oldu. Zirveye katılmak üzere Başkent'te bulunan Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinciro'nun, Türkiye'de oldukça yaygın olan bir ikramla tanışması ve sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım büyük ilgi gördü.

Ankara'daki resmi temasları sırasında kendisine ikram edilen kapalı bardak su tasarımını oldukça ilginç bulan Japon Bakan, şaşkınlığını gizleyemedi. Suyun fotoğrafını çekerek kişisel sosyal medya hesabından yayınlayan Şinciro, paylaşımına "Bunu ilk başta mum sandım ama suymuş. İlk defa böyle bir şey görüyorum" notunu düştü.

Japonya Savunma Bakanı'nın Türkiye'de ilk kez gördüğü bu detay karşısında gösterdiği yaklaşım, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.