Devrimci Gençlik Dernekleri üyeleri, İstanbul Dolmabahçe'de "NATO zinciri kırılacak" yazılı pankart ve "NATO defol, bu memleket bizim" sloganları eşliğinde yürüyüş yaptı. NATO Parlamenter Zirvesi'ni protesto eden yaklaşık 40 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTILAR

Devrimci Gençlik Dernekleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Dolmabahçe'ye çıkan her sokağı kapattılar, arkadaşlarımızı eylem yapma şüphesiyle gözaltına aldılar ama NATO Parlamenter Zirvesi'nin yapıldığı Dolmabahçe'ye doğru yürüyüşümüzü engelleyemediler. NATO'cular, emperyalistler, işbirlikçileri defolacak, NATO zinciri kırılacak" denildi.

11 GÖZALTI DAHA

Öte yandan İstanbul'daki NATO Parlamenter Zirvesi'ni protesto eden Halkevleri ve Öğrenci Kolektiflerinden 11 kişi gözaltına alındı.

Halkevleri ve Öğrenci Kolektifleri, İstanbul'da "NATO defol" yazılı pankart ve "NATO defol, bu memleket bizim", "Katil ABD, ülkemizden defol", "Katil ABD, işbirlikçi AKP" sloganlarıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş Akaretler Yokuşu'nda grubun önü polis tarafından kesildi ve ardından 11 kişi gözaltına alındı.