Başkent Ankara, 7-8 Temmuz tarihlerinde 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden zirve öncesi dikkat çeken bir adım geldi.
Evrensel'de yer alan habere göre Emniyet; Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü başta olmak üzere Ankara Büyükşehir ile Akyurt, Çubuk, Pursaklar, Keçiören, Altındağ, Çankaya, Yenimahalle ve Etimesgut ilçe belediye başkanlıklarına bir yazı gönderdi.
Gönderilen bu resmi yazıda, NATO Zirvesi boyunca kullanılacak protokol güzergahları, etkinlik alanları, havalimanları ve konaklama yapılacak otellerin çevresinde bulunan sahipsiz köpeklerin zirve öncesinde toplanması talep edildi.
Karar kapsamında ilgili kurumlardan, 7-8 Temmuz tarihlerinde sahada görev yapacak ekiplerin hazır bulundurulması ve görevlendirilecek personele ait bilgilerin 20 Haziran 2026 tarihine kadar İl Emniyet Müdürlüğü Koordinasyon Şube Müdürlüğüne iletilmesi istendi.