CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, İran-ABD gerilimi, Rusya-Ukrayna savaşı ve Ortadoğu’da süren çatışmaların küresel ölçekte kritik bir döneme işaret ettiğini belirterek, böyle bir süreçte NATO Zirvesi’nin Türkiye’de yapılacak olmasının stratejik önem taşıdığını söyledi. Zirve öncesi Ankara’da yürütülen hazırlıkların ve güvenlik tedbirlerinin farklı şekillerde yorumlanmasını doğru bulmadığını ifade etti.

“DEVLETİN HAZIRLIK YAPMASI DOĞALDIR”

Erol, siyasi partilerin kongre ve büyük organizasyonlar öncesinde çevre düzenlemeleri, güvenlik planlamaları ve ulaşım hazırlıkları yapmasının olağan kabul edildiğini hatırlatarak, dünyanın en önemli liderlerini ağırlayacak NATO Zirvesi öncesinde devletin de benzer hazırlıkları yapmasının doğal olduğunu söyledi.

Kullanılacak güzergâhlarda bakım ve onarım yapılması, yolların yenilenmesi, güvenlik önlemlerinin artırılması ve ulaşımın yeniden planlanmasının organizasyonun gereği olduğunu vurgulayan Erol, bu uygulamalara farklı anlamlar yüklenmemesi gerektiğini ifade etti.

“BU ZİRVE HÜKÜMETİN DEĞİL, DEVLETİN ORGANİZASYONU”

NATO Zirvesi’nin yalnızca hükümet adına değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen uluslararası bir organizasyon olduğunun altını çizen Erol, zirvenin başarısının Türkiye’nin uluslararası itibarıyla doğrudan ilişkili olduğunu söyledi.

Erol, farklı ülkelerden gelecek devlet ve hükümet başkanlarının güvenliğinin eksiksiz sağlanmasının, programın sorunsuz ilerlemesinin ve Türkiye’nin kurumsal kapasitesinin ortaya konulmasının devlet sorumluluğunun gereği olduğunu kaydetti.

“TEDBİRLER GEÇİCİ VE GÜVENLİK AMAÇLI”

Zirve kapsamında alınan güvenlik önlemlerinin bireysel hak ve özgürlüklere yönelik kalıcı bir kısıtlama olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Erol, söz konusu uygulamaların katılımcı liderlerin güvenliğini sağlamak, riskleri azaltmak ve organizasyonu sorunsuz yürütmek amacıyla geçici olarak hayata geçirildiğini ifade etti.

“SİYASİ TARTIŞMALARIN ÜZERİNDE DEĞERLENDİRİLMELİ”

Türkiye’nin çevresinin savaşlar ve krizlerle kuşatıldığı bir dönemde güvenliğin devlet açısından öncelikli olmasının doğal olduğunu belirten Erol, siyasi görüş ayrılıklarının bulunabileceğini ancak ülkenin uluslararası itibarı, devletin saygınlığı ve güvenliği söz konusu olduğunda değerlendirmelerin günlük siyasi tartışmaların ötesinde yapılması gerektiğini söyledi.

Erol, başarıyla tamamlanacak bir NATO Zirvesi’nin Türkiye’nin uluslararası alandaki güvenilirliğini, organizasyon kapasitesini ve devlet tecrübesini bir kez daha ortaya koyacağını ifade etti.