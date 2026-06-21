Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, kentte gerçekleştirilecek NATO Zirvesi hazırlıkları kapsamında oluşturulan güvenlik önlemleri doğrultusunda çalışmalarını hızlandırdı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, bazı cadde ve eğlence merkezlerinin önlerinde sürücülerden yasa dışı şekilde park ücreti talep eden şüpheliler tespit edildi. Teknik incelemeler ve mağdur beyanlarının ardından harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi.

EŞ ZAMANLI BASKINLAR DÜZENLENDİ

Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi ve mağdur ifadelerinin alınmasının ardından, eğlence mekanı çalışanları, valeler ve değnekçi olarak tabir edilen kişilere yönelik "Başkentin huzuru, Türkiye'nin huzuru" adı altında bir operasyon başlatıldı. Karayolu olarak belirlenmiş kamusal alanları işgal ederek haksız kazanç sağladığı tespit edilen 30 şüpheli, emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

EMNİYETTEN YASA DIŞI ÜCRET UYARISI

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ilk ifadelerinde, sürücülerden aldıkları paraların park ücreti olmadığını, "bahşiş" mahiyetinde toplandığını iddia ettikleri öğrenildi. Operasyonun ardından açıklama yapan Ankara Emniyet Müdürlüğü, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerini hatırlatarak, park parası adı altında herhangi bir ücret talep edilmesinin yasa dışı olduğunu vurguladı ve vatandaşları bu tür uygulamalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.