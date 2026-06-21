7-8 Temmuz’daki Nato Zirvesi için havalimanı yenilendi, yollar yapıldı, dikey bahçeler inşa edildi, binaların dış cephesi makyajlandı, protokol yoluna dikilmek üzere Konya, Elazığ, Manisa, Samsun ve Amasya’dan 225 bin TL’ye ağaç ve fidanlar da getirildi, 801 bin 325 TL masrafla dikildi.

Yıllardır yapılmayan yollar asfaltlandı. Binaların dış cepheleri makyajlandı. Zirvede görev yapmak üzere Ağrı’dan 1 milyon 27 bin 500 TL masrafla ek polis ekipleri getirilecek. Ankara’da toplam 40 bin polis görev yapacak. Zirvenin maliyeti günden güne artıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Emek yerleşkesinde 498 bin TL’ye dış cephe bakımı yapıldı. NATO Zirvesi için şu ana kadar yapılan görünür harcamalar 11 milyar 579 milyon 319 bin TL oldu.

REKOR HARCAMA

Başkent’te daha estetik görüntü sağlanması için NATO Zirvesi güzergahına dikey bahçe yapılıyor. Bunun için Ankara Büyükşehir Belediyesi kasasından 69 milyon 848 bin 198 TL çıktı. Konukların ineceği Etimesgut Havalimanı’nın PAT sahaları onarımı ve konukevinin maliyeti 5 milyar 535 milyon TL oldu. Protokolun kullanacağı havalimanının yolu için kasadan 3 milyar 971 milyon 364 bin TL ödendi. Konukların ağırlaması için de Dışişleri bütçesine 2 milyar verildi.

Ankara’da bu caddeler zirve için kapalı olacak

Özal Bulvarı, Erbakan Bulvarı, Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı, Turgut Özal 2 Bulvarı, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Mevlana Bulvarı, İnönü Bulvarı, Ankara Bulvarı, Atatürk Bulvarı, Anadolu Bulvarı, Dumlupınar Bulvarı, 1071 Malazgirt Bulvarı, Cumhurbaşkanlığı Bulvarı, Sakıp Sabancı Bulvarı, İhsan Doğramacı Bulvarı, Cinnah Caddesi, Simon Bolivar Caddesi, Rabindranath Tagore Caddesi, Bahriye Üçok Caddesi, John F. Kennedy Caddesi, Kışla Caddesi, Jose Marti Caddesi, Arjantin Caddesi, İran Caddesi, Polonya Caddesi, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesi, Nizami Gencevi Caddesi, Yaşam Caddesi, Cumhurbaşkanlığı Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi, Beştepe Caddesi, Söğütözü Caddesi.