Soruşturma kapsamında bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 75'i tutuklanırken, 8 kişi hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Dün görülen işlemlerde ise gözaltına alınan kişilerden 103'ü tutuklanmış, 26 kişi ev hapsi şartıyla serbest bırakılmış, 6 kişi ise savcılık ifadelerinin ardından serbest kalmıştı. Böylece toplam 225 gözaltından 178 kişi tutuklanırken, 34 kişi hakkında ev hapsi kararı verildi. Ayrıca 7 kişi kolluk ifadelerinin ardından, 6 kişi ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında akademisyen Emel Memiş, gazeteci Yıldız Tar, TEMA Vakfı Ankara Temsilcisi Nevzat Özer ile Çağdaş Hukukçular Derneği avukatları Semra Demir ve Kürşat Bafra da yer aldı. Soruşturmaya ilişkin adli süreç devam ediyor.

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