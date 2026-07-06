İngiltere Savunma Bakanlığı (MoD), Arktik Dairesi'nde görev yapan "HMS Prince of Wales" uçak gemisinin yakınlarına iki Rus uçağı tarafından 'sonobuoy' cihazları bırakıldığını duyurdu.

"Bear F" tipi deniz devriye uçaklarının, Norveç Denizi'ndeki uçak gemisinin çok yakınına, denizaltıları bulmak ve takip etmek amacıyla su altı mikrofonu görevi gören çok sayıda sonoboy bıraktığı belirtildi.

Bu cihazların kendileri silah değil. Cihazlar, suyun altına ses dalgaları gönderek cisimleri tarıyor ve uçağa bildiriyor. Bu hamle, NATO sularında seyreden gemi için bir tehdit olarak algılandı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 2 Temmuz'da İngiliz F-35 savaş uçaklarının olay sonrası havalanarak bombardıman uçağını 'bölgeden çıkardığını' aktaradı.

İngiliz Savunma Bakanlığı'ından yapılan açıklamada "Rus uçaklarının İngiltere'nin uçak gemisi taarruz grubuna defalarca güvensiz ve profesyonellik dışı manevralarla yaklaştığı" ifade edildi.

NATO'DAN OPERASYON HAMLESİ

Rusya'nın oluşturduğu tehdide karşı NATO misyonu kapsamında bölgeye gönderilen 65 bin tonluk HMS Prince of Wales gemisi, ittifakın "Arctic Sentry" operasyonu çerçevesinde İngiltere'nin en gelişmiş F-35 savaş uçaklarına ev sahipliği yapıyor.

Savunma Bakanlığı sözcüsü, "Operation Firecrest" kapsamında yürütülen faaliyetler sırasında Rus uçaklarının alçak irtifadan uçarak gemiye gereksiz şekilde yakınlaştığını ve bölgeyi terk edene kadar iki F-35 jeti tarafından takip edildiğini doğruladı.

Yaşanan bu askeri gerilimin, salı günü Türkiye'nin başkenti Ankara'da başlayacak kritik NATO zirvesinin hemen öncesine denk gelmesi dikkat çekti.

Yaklaşan zirve, ABD Başkanı Donald Trump ile İngiltere arasında savunma harcamaları konusunda yaşanabilecek bir anlaşmazlığı da beraberinde getiriyor.

İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, savunma bütçesinde daha fazla artış için ek kaynak bulunması yönündeki beklentileri azaltan açıklamalar yapmıştı.

Starmer, geçen hafta savunma harcamalarını 2029 yılına kadar gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzde 2,7'sine çıkaracak 15 milyar sterlinlik bir artış duyurmuş, ancak bu bütçeyi finanse etmek için planlanan altyapı projelerinde kesintiye gidildiğini belirtmişti.