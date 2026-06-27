AKP'nin uzun süredir Kızılcahamam'da gerçekleştirdiği kamplar, toplantılardan kısa süre sonra kabine ve il başkanlıklarında yapılan değişiklikler nedeniyle gazetecilerin de ilgi odağı haline dönüştü.



Bu yılki kampını 26-28 Haziran tarihlerinde Sapanca'da gerçekleştirme kararı alan AKP'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın sona erecek kamp boyunca bakanlar ve milletvekilleri ile ayrı ayrı gruplar halinde görüşmeler gerçekleştiriyor.



Gazeteci Hilal Köylü, Ankara kulislerinde AKP kampında alınacak kararların 7-8 Temmuz tarihli 36. NATO zirvesinden sonra uygulanmasının beklendiğini belirtirken, şu ana kadar görevden alınması beklenen en az iki bakan olduğunu paylaştı.



ERDOĞAN TEPKİLERE RAĞMEN TEKİN'İ GÖNDERMEYECEK



Ankara'da günlerdir devam eden öğretmenlerin eylemi Türkiye'de büyük yankı uyandırmış, tepkilerin odağındaki Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise açlık grevindeki öğretmenlere adeta dalga geçer gibi "Bize yazılı bir başvuru gelmedi" yanıtını vermişti.





Tekin'in tepkiler nedeniyle görevden alınıp alınmayacağı merak konusu olurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tekin'in gösterdiği performanstan ve yaptığı açıklamalardan memnun olduğu ve yapılacak değişikliğin Tekin'i içermemesinin beklenildiği ortaya çıktı.



Köylü, temmuz ayının ortaları itibarıyla kabinede yapılması planlanan değişikliklerde adı en çok geçen iki bakanın ise Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan olduğunu söyledi.





11 Şubat 2026'da yapılan atamalar ile İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığında yapılan değişikliklerin ardından kabinede herhangi bir oynamaya gitmeyen Erdoğan'ın NATO zirvesinin ardından yapacağı değişikliklerle birlikte 'seçim kabinesi' oluşturmayı planladığı ve olağanüstü durumlar olmaması halinde seçimlere kadar yeni bir kabine değişikliğini düşünmediği aktarıldı.