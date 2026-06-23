Edinilen bilgilere göre, Ankara Valiliği'nin NATO Zervesi kapsamında aldığı yasak kararlarının ardından sabah erken saatlerde polis ekipleri tarafından birçok adrese baskın düzenlendi. Operasyonlarda çeşitli siyasi ve toplumsal örgütlerde faaliyet yürüttüğü belirtilen kişiler gözaltına alındı. Gözaltı sayısının 100 kişi civarında olduğu öğrenildi. Operasyonların gerekçesine ilişkin henüz resmi bilgi paylaşılmadı. Gözaltına alınanlar hakkında 24 saatlik avukat görüş kısıtlaması kararı uygulandığı bildirildi.

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