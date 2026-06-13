Ankara’da 7-8 Temmuz’da yapılacak NATO zirvesine ABD Başkanı Trump dahil 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanları katılacak. Zirve için kamu görevlilerine 6-12 Temmuz arasında bir hafta izin verildi. İşini uyduran memur ise 16 gün izin yapabilecek.

4 GÜN İZİN YETERLİ

6-12 Temmuz’daki günlük izin, 4 ve 5 Temmuz’daki Cumartesi ve Pazar günü ile birleşince 9 güne çıkıyor. 13 ve 14 Temmuz günlerini de izin alan bir memur 15 Temmuz resmi tatilini de ekleyerek 12 gün izin yapabilecek. 16 ve 17 Temmuz da eklenirse tatil 16 güne çıkıyor. Sonuçta 4 gün izin alanın tatili 16 güne çıkacak.

‘KIRMIZI ALAN’ İLANI

NATO zirvesi nedeniyle kent genelinde, özellikle de zirve hareketliliğinin ve liderlerin konaklayacağı bölgelerin merkezinde çok sıkı güvenlik önlemleri uygulanacak. Çankaya, Altındağ, Yenimahalle, Keçiören, Mamak, Etimesgut, Sincan, Pursaklar, Gölbaşı ilçelerinde polis, itfaiye, jandarma ve zirvede görevli olanlar ile sağlık çalışanları hariç tüm kamu personeli izinli sayılacak. 2 gün eğlence, şenlik ve toplu organizasyonlar da tamamen yasaklandı.

Zirve süresince ayrıca Esenboğa Havalimanında yurt dışından yapılacak bazı sivil uçuşlara kısıtlamalar getirilecek. Esenboğa ve Etimesgut havalimanları ile ile şehir merkezi arasındaki güzergah “kırmızı alan” ilan edilecek. Liderlerin uçaklarının iniş ve kalkışı ile konvoylarının geçişi sırasında yollar trafiğe kapatılacak. Ankara’daki büyükelçilikler de hizmet vermeyecek. Liderler Ankara’dan tamamen ayrılana kadar 49 ayrı cadde, sokak, meydan, kavşak ve bulvarı trafiğe kapatılacak.

Özdağ: NATO için memura izin veren dünyada ilk ülkeyiz

SÖZCÜ TV’de Serap Belovacıklı’nın sorularını yanıtlayan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, ilk defa NATO zirvesi yapılan ülkenin başkentindeki devlet memurlarının izne çıkarıldığını belirterek şöyle devam etti: “İlk defa bir ülkenin başkentinde nikahlar ve düğünler iptal ediliyor. Nişanlar iptal ediliyor. İnanılır gibi değil. Devletin bütün araçları bakımdan geçiyor. Ciladan, pasta ciladan geçiyor. Hastanelerin çevresinde bile sıkıntı yaşanacak yani. Ne oluyor kardeşim? Ne oluyor? Gerçekten ne oluyor? Hani bana bir tane örneğini gösterin. Neden devleti durduruyorsunuz? Neden devlet memurlarını bir hafta tatile yolluyorsunuz? Özel yollar yapıldı bu NATO zirvesi için. Peki bu NATO zirvesinden büyük şeyler çıkması mümkün mü? Hayır.”