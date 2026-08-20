İran'ın Avrupa'daki ABD askeri hedeflerine yönelik olası saldırı planlarına ilişkin haberlerin ardından NATO'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. İttifak, İran kaynaklı tehditlere karşı caydırıcılık ve savunma kapasitesinin güçlü olduğunu vurgulayarak tüm müttefiklerini savunmaya hazır olduğunu belirtti.

'GEREKENİ HER ZAMAN YAPACAĞIZ'

Söz konusu iddiaların ardından NATO, doğrudan İran'ı muhatap aldı. Açıklamada, NATO, tüm müttefiklerini savunmak için gerekeni her zaman yapacaktır. ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, Bu yılın başlarında NATO hava savunma sistemlerinin İran'dan Türkiye'ye yönelen balistik füzeleri dört ayrı olayda başarıyla önlediği gibi, caydırıcılık ve savunma duruşumuz güçlü ve etkilidir. ifadelerine de yer verildi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'ye Bulgaristan'daki bir üssü kullanma izni verilmesinin ardından Sofya yönetimine dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

Bulgar mevkidaşıyla yaptığı görüşmede Arakçi, İran'a karşı askeri bir saldırı düzenlemeye herhangi bir şekilde katılan taraf, sonuçlarından kesinlikle sorumlu tutulacaktır. ifadelerini kullandı.