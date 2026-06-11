pasifik Okyanusu'nda bulunan ada ülkesi Nauru, resmi adını yerel dildeki karşılığı olan "Naoero" olarak değiştirmek için adım attı.

Ülkenin Devlet Başkanı David Adeang tarafından parlamentoya sunulan isim değişikliği önerisi oybirliğiyle kabul edildi.

Böylece yaklaşık 13 bin nüfusa sahip ülkede, değişikliğin resmiyet kazanması için referandum düzenlenecek.

HÜKÜMET 'TÜRKİYE' ÖRNEĞİNİ VERDİ

Hükümet, "Naoero" adının ülkenin mirasını, dilini ve kimliğini daha doğru yansıttığını savunarak son yıllarda benzer adımlar atan ülkeler de örnek gösterdi.

Bunlar arasında Türkiye'nin uluslararası alanda "Turkey" yerine "Türkiye" adını kullanmaya başlaması ve Svaziland olan Eswatini de yer aldı.

Hükümet ayrıca, bir zamanlar "Truk" adıyla bilinen ancak yerli telaffuza daha yakın olan Chuuk adını benimseyen Pasifik'teki diğer ada topluluklarına da dikkat çekti.

ÇEŞİTLİ KAMU KURUMLARINDA KULLANILMAYA BAŞLANDI

Resmi süreç devam ederken, "Naoero" adı ülkenin posta idaresi, ulusal sağlık hizmetleri ve çeşitli kamu kurumları tarafından kullanılmaya başlandı.

Öte yandan, UNESCO, Nauruca dilini ciddi derecede tehlike altındaki diller arasında sınıflandırıyor.

Guardian'ın aktarımına göre, "Naoero" ada halkının kendi dilinde kullandığı isim. Buna karşılık "Nauru" adı ise tarih boyunca yabancıların telaffuz edebilmesi için kullanılan bir uyarlamaydı.