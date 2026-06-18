Bursa trafiğinde yürekleri ağza getiren kaza, 11 Eylül Bulvarı üzerinde gece yarısı yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 19 yaşındaki Talha G.’nin direksiyon başında olduğu otomobil, iddiaya göre navigasyonun rotayı yanlış göstermesiyle bir anda kontrolden çıktı.

Bariyerleri Aştı, Dereye Çakıldı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden genç sürücünün aracı, refüjdeki güvenlik bariyerlerini adeta bir kağıt gibi parçaladı. Kontrolden çıkan otomobil, metrelerce yükseklikten dere yatağına düştü.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Dere yatağında yan yatan araçta sıkışan genç sürücü, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Olay yerinde yapılan ilk sağlık müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Talha G.’nin tedavi altına alındığı öğrenildi.

Vinçle Çıkartıldı

Kaza sonrası dere yatağına saplanan otomobil, bulunduğu yerden çıkarılmak için çalışma başlatıldı. Bölgeye çağrılan kurtarıcı vinç yardımıyla dere yatağından alınan araç, çekici ile otoparka götürüldü.