Dünyanın neresine giderseniz gidin, akıllı telefonunuzdaki navigasyonu açıp bir noktadan diğerine gitmek oldukça basittir. Ancak Çin'in devasa şehri Chongqing söz konusu olduğunda bilinen tüm kurallar geçerliliğini yitiriyor. "Dünyanın 3D şehri" olarak anılan bu sıra dışı coğrafya, mimari sınırları zorlayan yapısıyla adeta bir bilim kurgu filmini andırıyor.

22. KAT ASLINDA ZEMİN KAT OLABİLİR

Şehrin dik dağlık arazisi ve aşırı yoğun nüfusu, mimarları ezber bozan çözümler bulmaya zorlamış durumda. Chongqing’de sokak kavramı sadece yatayda değil, dikey eksende de ilerliyor. Sıradan bir günde bir gökdelenin 22. katındaki dairenizden çıkıp kapıyı açtığınızda, ayağınızın altında vızır vızır işleyen bir ana caddeyle karşılaşabiliyorsunuz. Bir binanın çatısı, hemen arkasındaki diğer yapının otoparkı veya çocuk parkı olarak kullanılabiliyor.

NAVİGASYONLAR BU ŞEHİRDE NEDEN ÇÖKÜYOR

Günümüzde kullandığımız harita ve GPS uygulamaları dünyayı 2 boyutlu bir düzlem olarak algılar. Chongqing ise tam anlamıyla 3 boyutlu bir labirent şeklinde inşa edildiği için dijital sistemler tamamen yetersiz kalıyor. Birbirinin tam üstünden geçen 5 farklı yüksekliğe sahip viyadüklerde navigasyon, aracınızın hangi seviyede olduğunu ayırt edemiyor. Yanlış bir kavşağa girdiğinizde ise GPS'in yeniden rota hesaplaması bazen onlarca kilometrelik zorunlu bir tura dönüşebiliyor. Şehrin mühendislik harikaları sadece yollarla da sınırlı kalmıyor, raylı sistem hatları binaların etrafından dolanmak yerine doğrudan 19 katlı konutların içinden geçerek yoluna devam ediyor.

KAYBOLMANIN BİR AYRICALIK OLDUĞU ŞEHİR

Yerel halk bile gideceği adresi bulmak için katlar arası asansörleri ve dev yürüyen merdivenleri kullanmak zorunda kalıyor. Turistler içinse şehir, adeta devasa bir keşif parkına dönüşmüş durumda. İki boyutlu harita mantığının tamamen geçersiz kaldığı Chongqing, insanoğlunun çetin doğa şartlarına karşı geliştirdiği en sıra dışı mimari çözümlerden biri olarak geleceğin şehirleşme modeline yön veriyor.